Apple arbeitet an einer neuen Generation von Vision Pro. Das kommende Modell soll unter anderem einen leistungsstärkeren Chip erhalten. Darüberhinaus könnte Apple ein neues „Dual Knit“-Kopfband anbieten, damit sich das das Headset komfortabler tragen lässt.

Apple arbeitete offenbar an einem komfortableren „Dual Knit“-Kopfband für Vision Pro

Macrumors ist auf einen aktualisierten Apple-Backend-Code gestoßen und hat dort einen Hinweis auf ein bislang unveröffentlichten Dual Knit Band gefunden. Apple Vision Pro wird mit einem Solo Kit Band und einem Dual Loop Band ausgeliefert, ein Dual Knit Band wird aktuell nicht angeboten.

Um was es sich beim „Dual Knit“-Kopfband handelt, kann nur spekuliert werden. Gut möglich, dass Apple eine Kombination der beiden bestehenden Kopfbänder für Vision Pro entwickelt hat, so Macrumors. So könnte das Dual Knit Band auf das gleiche bequeme Material wie das Solo Knit setzen und gleichzeitig eine unterstützende Zweiband-Passform besitzen. Zumindest deutet die Textbeschreibung des Dual Knit Bands darauf hin, dass es ein oberes Band geben besitzen wird, das sich über die Oberseite des Kopfes erstreckt, und ein weiteres Band, das hinter dem Kopf verläuft.

Kurz nach dem Verkaufsstart von Vision Pro kamen vermehrt Berichte auf, dass sich das Headset aufgrund des Gewichts nicht über längere Zeit komfortabel tragen lässt. Die angeboten Kopfbänder „federn“ das Ganze ab und mit dem „Dual Knit“-Kopfband könnte Apple für einen komfortableren Sitz sorgen. Im Juli gab Apple-Insider Mark Gurman unter anderem zu verstehen, dass Apple an einem neuen Vision Pro Kopfband arbeitet, um das Tragen des Headsets für einen längeren Zeitraum zu erleichtern.

Aktuell wird damit gerechnet, dass Apple im Laufe dieses Jahres eine überarbeitete Version von Vision Pro ankündigt. Größte Neuerung könnte der verbaute M5-Chip sein. Welche weiteren Änderungen der Hersteller für dieses Modell plant, ist nicht bekannt.