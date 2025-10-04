Seit Kurzem steht WhatsApp in Version 25.27.73 im Apple Store bereit. Mit an Bord ist eine neue Funktion, die Entwickler schrittweise für Nutzer ausrollen. Kurzum: Der Anruf-Tab für zum „Unified Call Hub“ umfunktioniert.

WhatsApp für iPhone: Anruf-Tab wird zum „Unified Call Hub“

Mit der Beta-Version von WhatsApp für Android hat der Messenger-Dienst bereits die Überarbeitung des Anruf-Tab getestet. Nun erreicht das Ganze auch WhatsApp für iPhone. Der Anruf-Tab wird zum Unified Call Hub“ und damit zur zentralen Anlaufstelle für verschiedene Telefonie-Funktionen. Im Grund soll euch die Bedienung erleichtert werden, in dem an einem zentralen Ort Telefonate initiiert und zukünftige Anrufe geplant werden können. Zudem kann auf den Tastenfeld zugegriffen und Kontakte verwaltet werden.

Das neue Design reduziert die Anzahl der Schritte, die zum Starten oder Verwalten von Anrufen erforderlich sind, und macht die Registerkarte Anrufe intuitiver und effizienter für die tägliche Kommunikation, so WABetaInfo.

Schneller Zugriff auf Anrufe und die Terminplanung: Ihr könnt Einzelgespräche führen oder euch mit bis zu 31 Personen verbinden. Benutzt hierfür die Schaltfläche „+“. Darüberhinaus könnt ihr Anrufe im Voraus planen und das Ereignis in einem Chat teilen, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer über das Ereignis informiert sind.

Tastenfeld: Der Dialer vereinfacht den Anrufvorgang jeder auf WhatsApp registrierten Nummer und bietet eine einfache Möglichkeit, sich zu verbinden, ohne den Kontakt vorher speichern zu müssen. Zudem seht ihr, ob eine Nummer mit einem WhatsApp-Konto verknüpft ist und bietet eine zusätzliche Verifizierung für Geschäftsprofile.

Verwaltung von Kontakten: Die Favoriten wurden neu angeordnet. Ihr könnt schnell und einfach einen Sprach- oder Videoanruf initiieren, eine Nachricht senden oder eure Favoritenliste verwalten.

Aktuell ist der neue „Unified Call Hub“ nur für eine begrenzte Nutzeranzahl, die die neueste WhatsApp-Version installiert haben, freigeschaltet. Eine weitere Einführung der Funktion erfolgt schrittweise.