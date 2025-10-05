In den vergangenen Wochen hat FRITZ! – ehemals AMV – allerhand neue Produkte angekündigt. Nun wurde der Verkaufsstart von vier FRITZ!-Produkten bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die FRITZ!Box 5690, das FRITZ!Fon M3, den FRITZ!Repeater 2700 und den FRITZ!Repeater 1610 Outdoor.

FRITZ!Box 5690

Bei der FRITZ!Box 5690 handelt es sich um eine Komplettlösung für schnelle Glasfaseranschlüsse der GPON- und AON-Technologie. Das Gerät unterstützt Wi-Fi 7, verfügt über zwei 2,5 Gigabit- und zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie das vielseitige FRITZ!-Komfortpaket für Telefonie, Smart Home und Multimedia.

Highlights

Leistungsstarker integrierter Glasfaserrouter

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

WLAN Mesh, 4 x 4, auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-, 1x 2,5 GBit/s-LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Die FRITZ!Box 5690 ist sofort für 319 Euro (UVP) erhältlich.

FRITZ!Fon M3

FRITZ! bietet mit dem neuen FRITZ!Fon M3 ein vielseitiges DECT-Telefon für bequemes Telefonieren sowie smarte Steuerungs- und Multimediamöglichkeiten. Mit HD-Telefonie und einem natürlichen Klangbild sorgt das neue Schnurlostelefon mit Full-Duplex-Freisprechen für beste Verständigung. Das übersichtliche 1,8-Zoll-Monochrom-Display und die beleuchtete Tastatur bieten einen hohen Bedienkomfort.

Highlights

Komfortables DECT-Telefon – perfekt für FRITZ!Box

HD-Telefonie

Monochrom Display 1,8 Zoll, beleuchtete Tastatur

Mediaplayer und Steuerung von Smart-Home-Geräten

Zugriff auf bis zu fünf Online-Telefonbücher, mehrere Anrufbeantworter, Fernabfrage per E-Mail, Weiterleitung, Anruflisten, Weckruf, Babyfon

Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, 14 Tage Stand-by

Ab Werk sicher verschlüsselte Sprachübertragung

Ab sofort zum Preis von 55 Euro (UVP) erhältlich

FRITZ!Repeater 2700

Mit dem FRITZ!Repeater 2700 bringt der Hersteller einen neuen Wi-Fi 7 Repeater auf den Markt. Er funkt auf 2,4 und 5 GHz und überträgt drahtlos Datenraten von bis zu 6,5 GBit/s. Der Repeater lässt sich direkt in die Steckdose stecken, wartet mit einem 2,5-Gigabit-LAN-Port auf und bringt leistungsfähiges WLAN Mesh von FRITZ! auch bei größeren Wohnungen und Häusern in jeden Winkel.

Highlights

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss für netzwerkfähige Geräte (Set-Top-Boxen, Spielekonsolen etc.)

Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern

Einfache und sichere WLAN-Einrichtung per Tastendruck („Connect“ bzw. „WPS“)

Übernimmt mit WLAN Mesh automatisch alle wichtigen Einstellungen der FRITZ!Box

Abschalt- und dimmbare LED

Mit FRITZ!App WLAN den besten Standort für den Repeater finden

Repeater ist ab sofort im Handel für 149 Euro (UVP) erhältlich

Details zum Preis und Marktstart des FRITZ!Mesh Set 2700 folgen

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Mit dem neuen FRITZ!Repeater 1610 Outdoor bringt FRITZ! erstmals einen speziell für den Außeneinsatz konzipierten WLAN-Repeater auf den Markt. Das kompakte, spritzwasserfeste Gerät sorgt mit Wi-Fi 6, Power over Ethernet (PoE+) und einem robusten IP54-Gehäuse für schnelles und zuverlässiges WLAN im Garten, auf der Terrasse, am Balkon oder auch Innenbereiche. Ausgestattet mit Wi-Fi 6 und Dualband-Technologie über 2,4 und 5 GHz erreicht der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor Datenraten von bis zu 3.000 MBit/s.

Highlights