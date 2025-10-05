iOS 26.1 befindet sich derzeit noch in der Betaphase, doch je länger Tester mit dem Update arbeiten, desto mehr versteckte Neuerungen kommen ans Licht. Eine davon betrifft die Notizen-App und dürfte besonders Vielnutzer freuen. So berichtet 9to5Mac, dass Apple eine neue Wischgeste für den Zugriff auf das Textbearbeitungsmenü integriert hat.

Das Bearbeitungsmenü in iOS 26

Bereits mit iOS 26 hat Apple das Standardmenü zur Textbearbeitung überarbeitet, das erscheint, wenn man Text in der Notizen-App oder bestimmten anderen Apps markiert. Zuvor musste man nach links wischen, um weitere Optionen einzublenden. Das Problem war aber, dass man oft mehrmals wischen musste, bis man die gewünschte Funktion erreichte.

Apple hat das Menü in iOS 26 gestrafft und die meisten Optionen unter einem Dropdown-Menü gebündelt. Dieses öffnet sich per Tipp auf ein nach rechts zeigendes Pfeilsymbol. Im Alltag funktioniert diese Lösung deutlich besser als die vorherige Variante aus iOS 18.

Die neue Wischgeste macht alles noch einfacher

Mit iOS 26.1 geht Apple nun einen Schritt weiter. Wie der X-Nutzer „Beta Profiles“ entdeckt hat, lässt sich das Dropdown-Menü jetzt auch durch eine Wischgeste nach links öffnen. Das klingt nach einer Kleinigkeit, bringt aber zwei entscheidende Vorteile mit sich.

Zum einen entspricht die Geste genau dem, was viele Nutzer bereits gewohnt waren. Wer zuvor nach links gewischt hat, kann diese Bewegung einfach beibehalten. Zum anderen ist die Geste perfekt für die einhändige Bedienung geeignet, besonders wenn der Pfeil-Button am rechten Rand schwer zu erreichen ist. Gerade bei größeren iPhones macht sich der Vorteil bemerkbar. Hier liegen bestimmte Schaltflächen schnell außerhalb der bequemen Reichweite des Daumens. Die neue Wischgeste umgeht dieses Problem elegant und beschleunigt den Zugriff auf die Bearbeitungswerkzeuge spürbar.

Die Geste funktioniert übrigens nicht nur in Apples Notizen-App, sondern auch in anderen Apps unter iOS 26.1, die den Standard-Texteditor nutzen.