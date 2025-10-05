Gerüchten zufolge wird Apple im Laufe dieses Monats weitere neue Produkte ankündigen. Allerdings ist nicht ganz klar, ob der Hersteller zu einem weiteren Special Event einlädt, oder die Neuheiten mit mehreren Pressemitteilungen der Weltöffentlichkeit vorstellt.

Wann könnte Apple ein Oktober-Event ankündigen?

In den vergangenen Jahren hat Apple Produktneuheiten jeweils im Oktober angekündigt und die Neuheiten im Vorfeld angeteasert. Dabei spielte es keine Rolle, ob eine Keynote stattfand oder neue Produkte mittels Pressemitteilung angekündigt wurden.

Blicken wir etwas detaillierter auf die vergangenen Jahre:

2021 : Event-Ankündigung „Unleashed“ am 12. Oktober -> Event am 18. Oktober

: Event-Ankündigung „Unleashed“ am 12. Oktober -> Event am 18. Oktober 2022 : „Take Note“-Teaser am 18. Oktober -> neue Produkte am 18. Oktober

: „Take Note“-Teaser am 18. Oktober -> neue Produkte am 18. Oktober 2023 : Event-Ankündigung „Scary Fast“ am 24. Oktober -> Event am 30. Oktober

: Event-Ankündigung „Scary Fast“ am 24. Oktober -> Event am 30. Oktober 2024: „Mac Your Calendars“-Teaser am 24. Oktober -> neue Produkte zwischen dem 28. und 30. Oktober

Wie bereits erwähnt, wird Apple nachgesagt, dass das Unternehmen in diesem Jahr noch mehrere neue Produkte ankündigen wird.

iPad Pro : M5-Chip, neues Kamerasystem

: M5-Chip, neues Kamerasystem Vision Pro : schnellerer M4 oder M5-Chip, neues Kopfband, neue Space Black Farboption

: schnellerer M4 oder M5-Chip, neues Kopfband, neue Space Black Farboption Apple TV : schnellerer A17 Pro Chip, Support für Apple Intelligence, Apple N1-Chip mit Wi-Fi 7

: schnellerer A17 Pro Chip, Support für Apple Intelligence, Apple N1-Chip mit Wi-Fi 7 HomePod mini : S9-Chip (oder besser), Unterstützung für Apple Intelligence, Apple N1-Chip mit Wi-Fi 7, U2 Ultrabreitband-Chip, bessere Soundqualität

: S9-Chip (oder besser), Unterstützung für Apple Intelligence, Apple N1-Chip mit Wi-Fi 7, U2 Ultrabreitband-Chip, bessere Soundqualität AirTag: Genaue-Suche über eine längere Distanz

Darüberhinaus arbeitet Apple an einem neuen MacBook Pro mit M5-Chip. Die Produkte dieses Gerätes soll in Kürze beginnen. Ob dieses Gerät allerdings noch im Laufe dieses Jahres angekündigt wird, bleibt abzuwarten. Zudem arbeitet Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook.

Apple hat kürzlich die Bekanntgabe seiner Q4/2025 Quartalszahlen für den 30. Oktober angekündigt. Werden kurz vorher die Produktneuheiten angekündigt? So könnte Apple diese im Rahmen der Bekanntgaben der Quartalszahlen – zumindest kurz – thematisieren.