Offiziell starten die Amazon Prime Deal Days erst am morgigen Dienstag (07.10.2025, 00:01 Uhr). Dann haben Prime-Mitglieder 48 Stunden exklusiven Zugang zu Hunderttausenden Angeboten. Dies schreckt Anker allerdings nicht davon ab, schon im Vorfeld an der Preisschraube zu drehen und die Preise puzzeln zu lassen. Ein Highlight ist sicherlich die Anker Laptop Powerbank für iPhone, Samsung, Mac Book und mehr für 74,99 Euro statt 99,99 Euro.

Prime Deal Days: Anker dreht an der Preisschraube

Während draußen die Farben der Natur leuchten, bringen die Amazon Prime Days 2025 die perfekten Angebote für die gemütliche Jahreszeit. Noch bis zum 12. Oktober 2025 können Technik-Fans von tollen Rabatten profitieren. In dieser Zeit gibt es exklusive Deals von Anker, eufy, soundcore – von smarter Unterhaltung bis hin zu praktischen Helfern im Alltag. Es lohnt sich, die Chance zu nutzen und dabei richtig zu sparen!

Entdeckt die Top-Highlights der Prime Days

Angebot Anker MagGo 3-in-1 Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser Ladeständer, MagSafe kompatibel,... 15W LADEPOWER: Entdecke die Power von 15W Hochgeschwindigkeitsladeleistung, mit Qi2 Zertifizierung...

KOMPAKT & FALTBAR: Mit nur 195g Gewicht, passt diese Ladestation zusammengefaltet in jede Handtasche...

Angebot soundcore Liberty 5 by Anker, kabellose Earbuds mit Noise Cancelling, 2X stärkere Stimmreduktion,... 2x stärkere Stimmreduktion: Durch die ANC 3.0-Technologie und die speziell entwickelte...

Adaptives Noise Cancelling in Echtzeit: Der adaptive ANC 3.0-Algorithmus passt sich alle 0,3...