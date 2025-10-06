Offiziell starten die Amazon Prime Deal Days erst am morgigen Dienstag (07.10.2025, 00:01 Uhr). Dann haben Prime-Mitglieder 48 Stunden exklusiven Zugang zu Hunderttausenden Angeboten. Dies schreckt Anker allerdings nicht davon ab, schon im Vorfeld an der Preisschraube zu drehen und die Preise puzzeln zu lassen. Ein Highlight ist sicherlich die Anker Laptop Powerbank für iPhone, Samsung, Mac Book und mehr für 74,99 Euro statt 99,99 Euro.
Prime Deal Days: Anker dreht an der Preisschraube
Während draußen die Farben der Natur leuchten, bringen die Amazon Prime Days 2025 die perfekten Angebote für die gemütliche Jahreszeit. Noch bis zum 12. Oktober 2025 können Technik-Fans von tollen Rabatten profitieren. In dieser Zeit gibt es exklusive Deals von Anker, eufy, soundcore – von smarter Unterhaltung bis hin zu praktischen Helfern im Alltag. Es lohnt sich, die Chance zu nutzen und dabei richtig zu sparen!
- Lieferumfang: Anker Powerbank (25K, integriertes + einziehbares Kabel), Anleitung, 18 Monate...
Entdeckt die Top-Highlights der Prime Days
- Anker Laptop Powerbank für iPhone, Samsung, Mac Book und mehr für 74,99 Euro statt 99,99 Euro (25 Euro bzw. 25 Prozent Rabatt)
- Anker MagGo 3-in-1 Ladestation für iPhone, Apple Watch für 75,99 Euro statt 109,99 Euro (34 Euro bzw. 31 Prozent Rabatt)
- soundcore Liberty 5 für 79,00 Euro statt 99,99 Euro (30 Euro bzw. 21 Prozent)
- soundcore AeroClip für 109 Euro statt 129,99 Euro (20,99 Euro bzw. 16 Prozent)
- soundcore Nebula X1 Beamer Bundle für 2.499,99 Euro statt 3.599,98 Euro (1.099,99 Euro bzw. 31 Prozent)
- eufy Omni E25 für 649,99 Euro statt 899,99 Euro (250 Euro bzw. 28 Prozent)
- eufy E15 für 1.199,00 Euro statt 1.499 (300 Euro bzw. 20 Prozent)
- 15W LADEPOWER: Entdecke die Power von 15W Hochgeschwindigkeitsladeleistung, mit Qi2 Zertifizierung...
- KOMPAKT & FALTBAR: Mit nur 195g Gewicht, passt diese Ladestation zusammengefaltet in jede Handtasche...
- 2x stärkere Stimmreduktion: Durch die ANC 3.0-Technologie und die speziell entwickelte...
- Adaptives Noise Cancelling in Echtzeit: Der adaptive ANC 3.0-Algorithmus passt sich alle 0,3...
- HydroJet System entfernt Saftflecken in 5s & Müsli in 8s: 0 Rückstände auf allen Böden, immer...
- 20000pa Turbo-Saugkraft: Das ideale Gerät für Haushalte mit Vierbeinern. Der E25 sorgt für...
0 Kommentare