Apple hat kurz nach dem Launch der neuen iPhone-Modelle eine Werbekampagne für iCloud+ gestartet. Auf der Startseite des Unternehmens prangt nun ein auffälliger Banner, der die Vorzüge des kostenpflichtigen Cloud-Dienstes hervorhebt.

Mehr Speicherplatz ist nur der Anfang

Standardmäßig erhalten alle Nutzer 5 GB kostenlosen iCloud-Speicher. Wer mehr benötigt, muss auf iCloud+ upgraden. Die Preise starten bei 0,99 Euro monatlich für 50 GB und reichen bis zu 59,99 Euro für 12 TB Online-Speicher.

Interessanter als die reine Speichererweiterung sind jedoch die Zusatzfunktionen von iCloud+, auf die Apple hinweist. Zwei der wichtigsten Werkzeuge in iCloud+ dienen dem Schutz der Nutzerdaten. „Privat Relay“ funktioniert ähnlich wie ein VPN direkt in Safari und verschleiert die Onlineaktivitäten vor Netzwerkanbietern oder neugierigen Webseiten. Gleichzeitig erlaubt die Funktion „E-Mail Adresse verbergen“ die Erstellung zufälliger Adressen. Das ist ideal für Anmeldungen bei Diensten und Newslettern, ohne die eigene echte E-Mail preiszugeben, und sorgt für einen aufgeräumten Posteingang.

Für Nutzer von Smart Home Geräten bietet „HomeKit Secure Video“ eine sichere Lösung. Das Videomaterial von kompatiblen Kameras wird dank der Funktion durchgehend verschlüsselt gespeichert und kann nur von autorisierten Nutzern eingesehen werden. Wer seiner iCloud Mail eine persönliche Note verleihen möchte, kann zudem eine eigene E-Mail Domain einrichten. Es sei jedoch angemerkt, dass einige dieser Funktionen nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Hier ist Apples Vergleichstabelle für die iCloud+ Tarife: