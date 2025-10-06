Nach iOS 26.0 und 26.0.x Updates steht für gewöhnlich mit iOS 26.1 (und iPadOS 26.1) das erste größere iOS 26-Update an. Nachdem Apple bereits kürzlich die erste Beta für eingetragene Entwickler freigegeben hatte, geht es nun mit der Beta 2 in die nächste Beta-Phase.

iOS 26.1 & iPadOS 26.1: Beta 2 ist da

Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 2 zu iOS 26.1 und iPadOS 26.1 freigegeben. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.1 Updates zu beschäftigen. Die Installation erfolg in gewohnter Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Hier muss allerdings eine Apple ID hinterlegt sein, die mit eurem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Die Beta 1 brachte bereits verschiedene Neuerungen und Verbesserungen hervor, die Apple mit dem kommenden Update einfließen lässt. Unter anderem werden neue Sprachen für Apple Intelligence und Live-Übersetzung eingeführt, sowie Optimierungen an der Telefon-App, Apple Music, Fotos, Safari und Kalender vorgenommen.

Welche Verbesserungen die Beta 2 im Detail mit sich bringt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir Nachberichten.

Update 20:02 Uhr: Die Beta 2 zu macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1, HomePod Software 26.1 und visionOS 26.1 ist auch da.