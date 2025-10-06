Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Apple das neue iPad Pro ankündigt. Im Wesentlichen wird es sich bei dem neuen Model um ein Leistungs-Upgrade handeln, bei dem der Hersteller auf einen M5-Chip und mindestens 12GB RAM setzt. Nun keimt erneut ein Gerücht zur Frontkamera des Gerätes auf.

Apple iPad Pro M5: spannende Gerüchte zur Frontkamera

In der vergangenen Woche gab es einen großen Apple-Leak und so tauchte bereits vorab ein Unboxing-Video zum kommenden 13 Zoll iPad Pro auf, welche vom russischen YouTube-Kanal Wylsacom hochgeladen wurde. Der selbe YouTuber veröffentlichte im vergangenen Jahr vorab ein Video zum 14 Zoll MacBook Pro mit M4-Chip, welches sich im Nachgang als echt erwies.

Aus dem aktuellen Unboxing-Video zum kommenden iPad Pro geht hervor, dass Apple auf einen M5-Chip setzt mindestens 12GB RAM verbaut. Zudem zeigt sich in einem Geekbench 6 Test, dass der M5-Chip eine 12 Prozent schnellere Multi-Core CPU-Leistung erbringt und die Grafikleistung im Vergleich zum M4-CHip bei den aktuellen iPad Pro Modellen aus Mai 2024 um bis zu 36 Prozent gesteigert wurde.

Neben dem M5-Chip und einem Minimum von 12GG RAM ist noch ein weiteres Gerücht zum iPad Pro in der Verlosung. Bereits in der Vergangenheit hatten wir schon einmal gelesen, dass Apple beim kommenden iPad Pro auf zwei Frontkameras setzten könnte, um sowohl im Quer- als auch Hochformat Foto- und Video-Funktionen zu ermöglichen. Aus den Unboxing-Videos geht eine zweite Frontkamera allerdings nicht hervor. Es zeigt sich nur ein Umgebungslichtsensor im oberen Rahmen.

Mark Gurman von Bloomberg schreibt allerdings in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die M5 iPad Pros innerhalb von Apple über das zweite Objektiv verfügen. Es gibt eine Tradition, dass Apple Funktionen in einem fortgeschrittenen Stadium testet, bevor sie entfernt werden (wie etwa bestimmte Speicherkapazitäten oder Funktionen wie einen zweiten Dock-Anschluss auf dem ursprünglichen iPad), aber dies wäre eine seltsame Kürzung in letzter Minute.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der Hersteller das iPad Pro mit M5-Chip ankündigt, zumal schon ein Unboxing-Video aufgetaucht ist. Dies lässt vermuten, dass Apple bereits seine weltweiten Warenlager vorbereitet und mit Ware beliefert.