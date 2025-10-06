Apple hat für seine Support-App ein Update veröffentlicht, das die Anwendung fit für iOS 26 macht und das neue Liquid Glass Design mitbringt. Damit reiht sich die App in die Liste der hauseigenen Programme ein, die Apple schrittweise an das aktuelle Betriebssystem anpasst.

Support-App für iOS 26 optimiert

Version 5.1.1 bringt ein neues App-Icon und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die sich nahtlos in die Designsprache von iOS 26 einfügen. Besonders ins Auge fällt die umgestaltete Navigationsleiste am unteren Rand, die typisch für das Liquid Glass Design ist. Wie bei Apple üblich gibt es außerdem die kleinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen unter der Haube. Wer mag, kann sich das Update direkt aus dem App Store laden.

Künstliche Intelligenz hilft beim Support

Neben dem neuen Design und Fehlerbehebungen werden nach dem Update womöglich auch einige Nutzer eine neue Funktion antreffen. Schon seit einigen Monaten testet das Unternehmen eine KI-gestützte Funktion in der Support-App. Der Support Assistant soll vor allem bei Standardfragen schnell weiterhelfen, während kniffligere Probleme von echten Menschen gelöst werden.

Die Funktion steht nach wie vor nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Wer für den Test ausgewählt wird, sieht beim Öffnen des Chats einen entsprechenden Hinweis. Das System wertet Gerätedaten und bisherige Nachrichten aus, um passende Lösungen vorzuschlagen. Der neue Chatbot soll Apple entlasten und den Weg zur Lösung künftig verkürzen. Hierbei bietet der KI-Assistent Antworten zu bestimmten Produkten, Diensten und technischen Problemen.

Apple warnt jedoch vor den typischen Schwächen solcher Systeme. Der Support Assistant könne gelegentlich ungenaue, irreführende oder sogar unangemessene Inhalte generieren, heißt es. Entsprechend sei das Tool ausschließlich als erste Anlaufstelle für eine technische Support-Anfrage vorgesehen. Sollte die automatische Hilfe nicht weiterkommen, lässt sich das Gespräch auch problemlos an einen menschlichen Mitarbeiter übergeben.