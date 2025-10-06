Als Apple das große Update auf iOS 26 im Juni dieses Jahres ankündigte, wurden auch Neuerungen von Apple Wallet thematisiert. Unter anderem gibt es drei große Neuerungen für Bordkarten. Nach der finalen Freigabe von iOS 26 vor drei Wochen unterstützt nun mit United Airlines die erste Fluggesellschaft die neuen Bordkarten-Funktionen.

Apple Wallet in iOS 26: erste Fluggesellschaft unterstützt neue Bordkarten-Funktionen

Mit iOS 26 können Benutzer unterstützter Fluggesellschaften erweiterte Bordkarten in der Wallet-App nutzen. Mit diesen erweiterten Bordkarten könnt ihr euren Flug mit einer Live-Aktivität verfolgen, ganz einfach eine Karte des Flughafens einsehen und euer aufgegebenes Gepäck in der Find My-App verfolgen. Für die zuletzt genannte Funktion muss natürlich ein AirTag angebraucht bzw. im Koffer verstaut sein. So könnt ihr Standort eures Gepäcks direkt über die Bordkarte verfolgen, ohne die „Wo ist?“-App öffnen zu müssen.

Nach der Ankündigung der neuen Bordkarten-Funktionen haben mehrere Fluggesellschaft bestätigt, dass sie die Features unterstützen werden, darunter Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas, Southwest und Virgin Australia.

United Airlines hat nun den Anfang gemacht, so dass Fluggäste die neuen Funktionen nutzen können. Wie es scheint, sind die Live-Aktivitäten nicht standardmäßig eingeschaltet und müssen über einen Button in der Wallet-App einmal aktiviert werden. Erst dann wird die Flugverfolgung auf dem Sperrbildschirm angzeigt.