Die Vision Pro ist ein großartiges Gerät für Videos, insbesondere für solche, die in Apples „Immersive Video“-Format aufgenommen wurden. Die Entwicklung immersiver Videotechnologien eröffnet neue Möglichkeiten für das Erleben virtueller Realität. Seit dem Release der Vision Pro hat Apple einige Videos für das Mixed-Reality-Headset veröffentlicht. Das neueste Update umfasst eine neue Folge der „Elevated“-Serie, die den Titel „Maine“ trägt und den gleichnamigen US-Bundesstaat besucht.

Apple Immersive Video

Immersive Video kombiniert hochauflösende 3D-Videos und Spatial Audio, um den Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das sich lebensechter anfühlt. Im Gegensatz zu herkömmlicher 2D-Darstellung versetzt uns das neue Format direkt in die Umgebung, sei es eine Konzertbühne, ein Sportereignis oder entlegene Orte. Dabei handelt es sich nicht um virtuelle Realität im Sinne von Spielen oder interaktiven Welten, es geht vielmehr darum, ein Seherlebnis zu schaffen, das sich physisch präsent anfühlt.

Eine Reise durch Maine

Die neue Folge von „Elevated“ widmet sich dem US-Bundesstaat Maine zur besten Jahreszeit. Sechs Minuten lang gleitet man über die rauen Küstenlinien, unberührten Seen und Wälder, die in den leuchtenden Farben des Herbstes erstrahlen. Als Begleiter durch die Szenerie dient die markante Stimme des Schauspielers Tim Robbins, bekannt aus Filmklassikern wie „Die Verurteilten“. Apple verspricht eine Reise durch eine feurige Palette aus Orange, Purpur und Gold.

Die neue Folge führt das Konzept der erfolgreichen ersten Episode fort, die Zuschauer bereits über die Vulkanlandschaften von Hawai’i schweben ließ. Die neue Episode ist jetzt ein willkommener Nachschub für die noch überschaubare Bibliothek an immersiven Inhalten.