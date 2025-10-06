Seit Apples ehemaliger Designchef Jony Ive und OpenAI CEO Sam Altman ein gemeinsames Projekt angekündigt haben, rätselt die Gerüchteküche über dessen wahre Natur. Die beiden Visionäre versprachen ein KI-Hardwaregerät, das anders sein soll als alles, was wir bisher kennen. Ein Teaser-Video schürte die Erwartungen, ohne jedoch Details zu verraten. Diese Geheimniskrämerei hat offenbar einen guten Grund, denn Berichten zufolge steht die Entwicklung noch vor erheblichen Schwierigkeiten, die einen baldigen Marktstart unwahrscheinlich machen.

Die große Unbekannte

Die spannendste Frage dreht sich um die Form des Geräts. Ive und Altman haben klargestellt, dass es sich weder um ein Smartphone noch um eine Brille handelt. Stattdessen deuten sie auf eine völlig neue Gerätekategorie hin.

Das Wall Street Journal schrieb bereits, dass dieses Gerät kompakt genug sein wird, um in eine Hosentasche zu passen. Der Analyst Ming-Chi Kuo behauptete derweil, dass das neue Gadget „so kompakt und elegant wie ein iPod Shuffle“ aussehen soll. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Shuffle von einem schlanken Rechteck zu einem kompakten Quadrat, wobei immer die Einfachheit und Eleganz im Vordergrund standen. Es überrascht nicht, dass auch das neue Gerät ähnlich elegant werden soll. Immerhin kümmert sich Jony Ives Designkollektiv LoveFrom um das Äußere.

Drei grundlegende Hürden

Einem Bericht der Financial Times zufolge kämpfen die Entwickler derzeit mit drei fundamentalen Problemen. Das erste Hindernis ist die schiere Rechenleistung. Eine Quelle aus Ives Umfeld merkte an, dass OpenAI bereits jetzt Mühe hat, genügend Kapazitäten für ChatGPT bereitzustellen. Ein eigenständiges Gerät, das konstant auf komplexe KI-Prozesse angewiesen ist, würde diese Anforderung nochmals dramatisch erhöhen.

Das zweite Problem betrifft die Privatsphäre der Nutzer. Anders als intelligente Lautsprecher, die auf ein Aktivierungswort warten, soll das neue Gerät permanent aktiv sein. Das bedeutet, Kamera und Mikrofon wären durchgehend eingeschaltet, um jederzeit kontextbezogen reagieren zu können. Ein solches Konzept stellt eine immense datenschutzrechtliche Herausforderung dar und erfordert ein außergewöhnlich hohes Maß an Vertrauen seitens der Kunden. Wie das neue Gerät europäische Datenschutzgesetze bewältigen soll, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Zuletzt ringt das Team mit der Persönlichkeit der künstlichen Intelligenz. Das Gerät soll sich wie ein hilfreicher Freund verhalten, der sich nur dann einschaltet, wenn er wirklich nützlich ist. Es darf weder zu gesprächig sein noch den richtigen Zeitpunkt für das Ende einer Konversation verpassen. Das richtige Verhältnis scheint das Entwicklungsteam noch nicht ganz getroffen zu haben. Zuletzt gab es beispielsweise zahlreiche Beschwerden, dass OpenAIs GPT-5 im Vergleich zu GPT-4o zu unpersönlich sei. Selbst nach einigen Anpassungen sind viele Nutzer immer noch nicht zufrieden.

Ein langer Weg zum fertigen Produkt

Die Vision hinter dem Projekt ist zweifellos ambitioniert. Die aktuellen Herausforderungen zeigen jedoch, dass der Weg von einer Idee zu einem fertigen Produkt lang ist. Somit überrascht es nicht, dass eine Veröffentlichung im kommenden Jahr immer unrealistischer wird.