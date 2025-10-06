Das Oktoberfest 2025 ist am gestrigen Sonntag zu Ende gegangen und hat sicherlich wieder den ein oder anderen Rekord gebrochen. Blickt man zumindest auf die transportierten Daten, so melden die Deutsche Telekom und Vodafone eine Datenrekord. Mit 238 Terabyte transportierte das Wiesn-Netz von Vodafone so viele Daten wie noch nie. Im Mobilfunknetz der Telekom wurden auf der Theresienwiese knapp 300 Terabyte an Daten übertragen.

299.138 Gigabyte Daten wurden im Wiesn-Netz der Telekom übertragen

Neuer Datenrekord: Während des Oktoberfests wurden im Mobilfunknetz der Telekom auf der Theresienwiese 299.138 Gigabyte an Daten übertragen. Das sind über 12 Prozent mehr als im vergangenen Jahr – und das trotz zeitweiser Sperrung und schlechtem Wetter. Mit dieser Datenmenge könnte man 237 Jahre Blasmusik in bester Qualität (320 kbit/s) streamen.

Rund 40 Prozent der Daten wurden im „Wiesn-Netz“ der Telekom über den neuesten Mobilfunkstandard 5G abgewickelt. Im Schnitt wurden 99,79 Prozent der Datenübertragungen und Gespräche unterbrechungsfrei im Telekomnetz durchgeführt.

Vodafone übertragt 238 Terabyte an Daten während der Wiesn

Auch Vodafone feiert einen neuen Datenrekord. Insgesamt wurden 238 Terabyte an Daten übertragen – ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zu 2024. Eine neue Bestmarke gab es auch bei den Telefonaten: Vodafone verzeichnete während des Oktoberfests im Wiesn-Netz mehr als zwei Millionen Sprachminuten – eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent.

Spannend ist auch eine exklusive Datenanalyse von Vodafone auf Basis von anonymisierten und aggregierten Mobilfunk-Daten. Demnach kamen rund 27 Prozent der Oktoberfestbesucher in diesem Jahr aus dem Ausland. Bei mehr als sechs Millionen Besuchern entspricht dies etwa jedem vierten Gast auf der Theresienwiese. Die meisten Besucher kamen täglich aus München und Umgebung: Im Schnitt hielten sich pro Tag rund 200.000 Menschen aus der Region auf dem Festgelände auf.