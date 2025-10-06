Vodafone hat bekannt gegeben, dass der größte Kabelnetzbetreiber Deutschlands die Programme ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA ab Mitte November nur noch in HD-Qualität zeigt.

Vodafone zeigt ZDF zukünftig im Kabelnetz ausschließlich in HD

Am 18. Novemebr 2015 stellt das ZDF die Verbreitung seiner Sender per Satellit in SD-Qualität ein. Dies nimmt Vodafone zum Anlass, ab dem selben Stichtag die Programme ZDF, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA ab Mitte November nur noch in HD-Qualität zu zeigen.

Kabelkunden, die bereits HD-fähige Empfangsgeräte nutzen, müssen nichts unternehmen. Das ist übrigens die überwältigende Mehrheit der Kabel-Kunden. Zu Beginn des Jahres nutzten bei Vodafone nur noch zwei Prozent der Kabelkunden einen TV-Receiver, der ausschließlich SD-Qualität unterstützt. Die Zahl dürfte seitdem weiter gesunken sein, da auch Das Erste und alle weiteren Programme der ARD seit Anfang 2025 nur noch in HD zu sehen sind.

Generell gilt: Ausgetauscht werden müssen TV-Receiver von Kabel Deutschland oder Unitymedia, die älter als 12 Jahre sind. Haushalte, die über keinen HD-fähigen Fernseher (seit ca. 2010 sind neue Fernsehgeräte HD-tauglich) verfügen, sollten einen HD-Receiver mit Scart-Anschluss an den Fernseher anschließen.

In Kürze wird Vodafone zudem auf den betroffenen Sendern Laufbänder zeigen, die einen Hinweis zur Abschaltung der SD-Ausstrahlung zeigen. Durch den Wegfall der Sender im Kabelnetz werden Kapazitäten frei und Vodafone erhält einen größeren Gestaltungsspielraum für die künftige Netzgestaltung.