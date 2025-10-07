Apple hat vor wenigen Augenblicken das Firmware-Update 8A358 für die AirPods Pro 3 veröffentlicht. Allerdings steht die neue Firmware-Version nicht nur für die AirPods Pro 3 zur Verfügung, auch Besitzer der AirPods Pro 2 sowie der AirPods 4 können sich über die Aktualisierung freuen.

Apple gibt Firmware-Update 8A358 für die AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 frei

Ab sofort steht das Firmware-Update 8A358 für die AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 auf den Apple Servern bereit. Diese löst Version 8A357 (AirPods Pro 3) bzw. Version 8A356 (AirPods Pro 2 und AirPods 4) ab.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, welche Verbesserungen das Update mit sich bringt. Aufgrund des kleinen Versionssprungs sowie der Tatsache, dass Apple keine neuen Funktionen angekündigt hat, gehen wir von einem reinen Bugfix-Update aus.

Anfang dieses Jahres hatte Apple eine offizielle Anleitung veröffentlicht, wie ihr eure AirPods aktualisieren könnt. Die Kurzfassung liest sich wie folgt: Firmware-Updates können installiert werden, indem die AirPods in Bluetooth-Reichweite eines mit WLAN verbundenen iPhones, iPads oder Macs gebracht und anschließend zum Laden angeschlossen werden. Dein Firmware-Update kann bis zu 30 Minuten dauern.

