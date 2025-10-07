In den frühen Morgenstunden sind die sogenannten „Amazon Prime Deal Days“ gestartet. Erfreulicherweise hat Amazon auch bei verschiedenen Apple Produkten den Rotstift angesetzt und den Preis deutlich reduziert. Highlights sind sicherlich das iPhone 16e für 569 Euro, der Mac mini M4 für 569 Euro und die AirPods 4 mit ANC für 159 Euro (ohne ANC nur 119 Euro).

Prime Deal Days: Apple Produkte im Preis gesenkt

Amazon nutzt die Prime Deal Days, um verschiedene Apple Produkte zu reduzieren. Ganz egal, ob ihr derzeit Interesse an den AirPods 4, am iPad, dem iPhone 16e, einem 4er Pack AirTags, dem Mac mini, an einer Apple Watch oder Apple Zubehör habt, ihr werdet mit Sicherheit fündig. Selbst aktuelles Original iPhone 17 Zubehör wurde im Preis reduziert. Die vollständige Liste aller reduzierten Apple Produkte findet ihr hier. Die Highlights haben wir für euch in der Übersicht.

Highlights

Angebot Apple iPhone 16e 128 GB: Entwickelt für Apple Intelligence, A18 Chip, Gigantische Batterielaufzeit,... ENTWICKELT FÜR APPLE INTELLIGENCE − Privat. Sicher. Und mit viel Power. Schreib etwas, zeig deine...

A18 CHIP. BLITZSCHNELL. BLEIBT SCHNELL. − Der A18 Chip liefert die Leistung für Apple...

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer... GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...

SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...

Angebot Apple iPhone 17 Pro Funktionsgewebe Case mit MagSafe - Schwarz ​​​​​​​ Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und...

Auf einem Jacquardwebstuhl werden mehrfarbige Garne verwoben, wobei eine fühlbare Textur mit...

Angebot Apple Watch Series 10 (GPS 42 mm) Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und... WARUM APPLE WATCH SERIES 10 – Größeres Display mit bis zu 30 Prozent mehr Display¬bereich.* Ein...

MEHR INFOS ZU DEINER GESUNDHEIT – Mach jederzeit ein EKG.* Erhalte Mitteilungen bei hoher und...