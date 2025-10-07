Amazon Prime Deal Days 2025 sind gestartet

Mitte September hatte Amazon die Prime Deal Days 2025 angekündigt. Vor wenigen Augenblicken sind diese gestartet und finden am heutigen 07. Oktober und am morgigen 08. Oktober statt. Prime-Mitglieder erhalten 48 Stunden lang exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten. Kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Doch nicht nur reine Produkte stehen im Fokus. Ihr könnt euch 4 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited und 3 Monate Audible für je 0,99 Euro sichern.

Amazon Prime Deal Days 2025 sind gestartet

Es ist soweit. Vor wenigen Augenblicken sind die Prime Deal Days 2025 gestartet. Prime-Mitglieder genießen während der Prime Deal Days Rabatte auf eine Vielzahl von Produkten aus allen Kategorien: Spielzeug, Elektronik, Körperpflege und mehr. Interesse? Dann greift direkt zu. Zum einen finden die Prime Deal Days nur heute und morgen statt und zudem gelten die Angebote nur solange der Vorrat reicht.

Angebot
Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,...
Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,...
  • GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt...
  • MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music,...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick 4K, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und...
Amazon Fire TV Stick 4K, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und...
  • Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
  • Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Die neue Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre...
Die neue Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre...
  • DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
  • SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz
Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz
  • ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
  • PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Nano 65W USB C Ladegerät, 3-Port PPS Schnellladegerät, iPad Ladegerät, Kompaktes Netzteil...
Anker Nano 65W USB C Ladegerät, 3-Port PPS Schnellladegerät, iPad Ladegerät, Kompaktes Netzteil...
  • DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...
  • HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Laptop Powerbank, 25000mAh 165W USB-C, 3X 100W USB-C Ports für Multi-Geräte-Ladeleistung,...
Anker Laptop Powerbank, 25000mAh 165W USB-C, 3X 100W USB-C Ports für Multi-Geräte-Ladeleistung,...
  • Lieferumfang: Anker Powerbank (25K, integriertes + einziehbares Kabel), Anleitung, 18 Monate...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Powerbank für Magsafe, 12000mAh Magnetische Power Bank, PD 22.5W USB-A Ausgabe, Kabelloses...
Powerbank für Magsafe, 12000mAh Magnetische Power Bank, PD 22.5W USB-A Ausgabe, Kabelloses...
  • 【Magnetische Power Bank 12000mAh】Die innovative und fortschrittliche kabellose magnetische...
  • 【USB-B/C Schnellladen für iPhone】Zusätzlich zur MagSafe-kompatiblen Ladefunktion kann Ihr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

>>> Hier geht es direkt zu den Prime Deal Days <<<

