Mitte September hatte Amazon die Prime Deal Days 2025 angekündigt. Vor wenigen Augenblicken sind diese gestartet und finden am heutigen 07. Oktober und am morgigen 08. Oktober statt. Prime-Mitglieder erhalten 48 Stunden lang exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten. Kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Doch nicht nur reine Produkte stehen im Fokus. Ihr könnt euch 4 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited und 3 Monate Audible für je 0,99 Euro sichern.

Amazon Prime Deal Days 2025 sind gestartet

Es ist soweit. Vor wenigen Augenblicken sind die Prime Deal Days 2025 gestartet. Prime-Mitglieder genießen während der Prime Deal Days Rabatte auf eine Vielzahl von Produkten aus allen Kategorien: Spielzeug, Elektronik, Körperpflege und mehr. Interesse? Dann greift direkt zu. Zum einen finden die Prime Deal Days nur heute und morgen statt und zudem gelten die Angebote nur solange der Vorrat reicht.

>>> Hier geht es direkt zu den Prime Deal Days <<<