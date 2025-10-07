Mitte September hatte Amazon die Prime Deal Days 2025 angekündigt. Vor wenigen Augenblicken sind diese gestartet und finden am heutigen 07. Oktober und am morgigen 08. Oktober statt. Prime-Mitglieder erhalten 48 Stunden lang exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten. Kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Doch nicht nur reine Produkte stehen im Fokus. Ihr könnt euch 4 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited und 3 Monate Audible für je 0,99 Euro sichern.
Amazon Prime Deal Days 2025 sind gestartet
Es ist soweit. Vor wenigen Augenblicken sind die Prime Deal Days 2025 gestartet. Prime-Mitglieder genießen während der Prime Deal Days Rabatte auf eine Vielzahl von Produkten aus allen Kategorien: Spielzeug, Elektronik, Körperpflege und mehr. Interesse? Dann greift direkt zu. Zum einen finden die Prime Deal Days nur heute und morgen statt und zudem gelten die Angebote nur solange der Vorrat reicht.
- GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt...
- MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music,...
- Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
- Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
- DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
- SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
- ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
- PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
- DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...
- HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...
- Lieferumfang: Anker Powerbank (25K, integriertes + einziehbares Kabel), Anleitung, 18 Monate...
- 【Magnetische Power Bank 12000mAh】Die innovative und fortschrittliche kabellose magnetische...
- 【USB-B/C Schnellladen für iPhone】Zusätzlich zur MagSafe-kompatiblen Ladefunktion kann Ihr...
Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.
