Amazon Prime Deal Days: Rabatt auf Microsoft 365 Family, PS5, FRITZ!Box, iPhone 17 Pro Cases, Anker SOLIX und mehr

| 10:07 Uhr | 0 Kommentare

Am heutigen Dienstag (07. Oktober 2025) und morgigen Mittwoch (08. Oktober 2025) feiert Amazon die Prime Deal Days. Prime-Mitglieder erhalten exklusiven Zugriff auf Hunderttausende Angebote. Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Doch nicht nur reine Produkte stehen im Fokus. Ihr könnt euch 4 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited und 3 Monate Audible für je 0,99 Euro sichern.

Amazon Prime Deal Days

Angebot
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,...
  • ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
  • AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
OOONO CO-Driver NO2 [NEUES Modell 2025] - Optimierter CO-Driver fürs Auto - Warnt vor...
OOONO CO-Driver NO2 [NEUES Modell 2025] - Optimierter CO-Driver fürs Auto - Warnt vor...
  • KOMPATIBILITÄT - Um die OOONO-App herunterladen und nutzen zu können, benötigst du ein Handy, das...
  • ECHTZEIT-WARNUNGEN MIT APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO - Dein Co-Driver für akustische und visuelle...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple iPad mit A16 Chip: 11' Liquid Retina Display, 128 GB, WLAN 6, 12 MP Front /12 MP Rückkamera,...
Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display, 128 GB, WLAN 6, 12 MP Front /12 MP Rückkamera,...
  • WARUM IPAD − Das 11" iPad ist jetzt leistungsstärker und vielseitiger als je zuvor mit dem...
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Der superschnelle A16 Chip liefert mehr Performance für das, was...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple iPhone 16e 128 GB: Entwickelt für Apple Intelligence, A18 Chip, Gigantische Batterielaufzeit,...
Apple iPhone 16e 128 GB: Entwickelt für Apple Intelligence, A18 Chip, Gigantische Batterielaufzeit,...
  • ENTWICKELT FÜR APPLE INTELLIGENCE − Privat. Sicher. Und mit viel Power. Schreib etwas, zeig deine...
  • A18 CHIP. BLITZSCHNELL. BLEIBT SCHNELL. − Der A18 Chip liefert die Leistung für Apple...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
LG OLED65C5ELB TV 65 Zoll (165 cm) 4K OLED evo AI TV (α9 Gen8 4K AI Prozessor, webOS 25, 120Hz (VRR...
LG OLED65C5ELB TV 65 Zoll (165 cm) 4K OLED evo AI TV (α9 Gen8 4K AI Prozessor, webOS 25, 120Hz (VRR...
  • 4K OLED evo AI TV mit Brightness Booster für hellere, brillantere Bilder, perfektes Schwarz und...
  • α9 Gen8 4K AI-Prozessor mit zahlreichen AI-Funktionen für bestmögliche Bildqualität und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher...
Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher...
  • RTK+Vision, funktionieren perfekt auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr...
  • Mähroboter ohne Begrenzungskabel & Automatische Kartierung mit KI: Die Einrichtung des...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470 Watt , 9,5 L, 2...
Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470 Watt , 9,5 L, 2...
  • AMAZON EXKLUSIV: Dieser 6-in-1 Dual Zone Air Fryer verfügt über elegante Kupferakzente und umfasst...
  • SPAREN SIE BIS ZU 65% Energiekosten gegenüber Backöfen mit Ninja Heißluftfritteusen* (*Tests &...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa Saugkraft,6 cm Hindernisfreiheit,...
dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa Saugkraft,6 cm Hindernisfreiheit,...
  • Schwellen und Hindernisse überwinden: Mit seinen einfahrbaren Roboterbeinen überwindet der X50...
  • Einfaches Reinigen unter Sofas und mehr: Die VersaLift Navigation senkt die Höhe des X50 Ultra...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Playstation®5 Pro
Playstation®5 Pro
  • PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR): Erlebe gestochen scharfe Bilder auf deinem...
  • Optimierte Konsolenleistung: Erziele eine höhere und konstantere Bildfrequenz für flüssiges...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s), 2,4...
FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s), 2,4...
  • Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an...
  • Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Seagate Expansion Desktop 24TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data...
Seagate Expansion Desktop 24TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data...
  • Die Seagate Expansion Desktop-Festplatte ist ideal für zu Hause, im Büro oder im Wohnheim und...
  • Benutzerfreundliche Desktop-Festplatte – einfach Netzteil und USB-Kabel anschließen
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber, intensiver...
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber, intensiver...
  • -SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations.
  • Unsere Technologie analysiert das Klangprofil der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer in Echtzeit und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Nano 45W USB C Ladegerät, kompakter Netzteil, Schnellladegerät für iPhone 17/Pro/Pro...
Anker Nano 45W USB C Ladegerät, kompakter Netzteil, Schnellladegerät für iPhone 17/Pro/Pro...
  • Schneller Energie-Kick: Erlebe ultraschnelles Laden für dein iPhone dank Super Fast Charging und...
  • Effizient und sicher: Liefert schnelles Laden mit ActiveShield-Technologie zum Schutz vor...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Security SoloCam S220, Kamera Überwachung Aussen, 2K Auflösung, Überwachungskamera Aussen...
eufy Security SoloCam S220, Kamera Überwachung Aussen, 2K Auflösung, Überwachungskamera Aussen...
  • Stromversorgung per Solarpanel: Nur 3 Stunden Sonnenlicht pro Tag reichen aus, um das Gerät zu...
  • Klarheit bei Tag und Nacht in 2K: Infrarot-LEDs und eine f/1.6-Blende sorgen für klare Nachtsicht.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 100W USB C Ladegerät, 736 Netzteil (Nano II), 3-Port Schnellladegerät, Für MacBook Pro/Air,...
Anker 100W USB C Ladegerät, 736 Netzteil (Nano II), 3-Port Schnellladegerät, Für MacBook Pro/Air,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Ultra und AC Pro 3,84kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher, 3600W Solareingang, 2300W...
ECOFLOW STREAM Ultra und AC Pro 3,84kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher, 3600W Solareingang, 2300W...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • Sparen Sie jährlich 899€ Stromkosten: STREAM Ultra und AC Pro überzeugen mit einem 3600W starken...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple iPhone 17 Pro Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​
Apple iPhone 17 Pro Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​
  • Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe...
  • Und es funktioniert nahtlos mit der Kamerasteuerung, um präzise Fingerbewegungen wie Drücken und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore Motion x600 Bluetooth Lautsprecher, Lautsprecher Boxen Bluetooth mit Hi-Res Spatial Audio...
soundcore Motion x600 Bluetooth Lautsprecher, Lautsprecher Boxen Bluetooth mit Hi-Res Spatial Audio...
  • IMMERSIVES SPATIAL AUDIO: Inspiriert von Theaterakustik - Motion X600 verfügt über 5 Treiber und 5...
  • 50W RAUMFÜLLENDER KLANG: Egal, ob beim Feiern, beim Arbeiten oder beim Entspannen, der 50W-Sound...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät 25W, Qi2 zertifizierte kabellose Ladestation, 70° neigbar...
UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät 25W, Qi2 zertifizierte kabellose Ladestation, 70° neigbar...
  • Ultraschnelles kabelloses 25W Schnellladen: Mit dem neuesten Qi2-Standard-Schnellladegerät, das mit...
  • 2 Geräte gleichzeitig laden: Die 2-in-1 Ladestation kann nicht nur iPhone aufladen, sondern auch...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
  • GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
  • SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
AVM Fritz!Box 7530 AX WI-FI 6 DSL-Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5GHz)&600 MBit/s (2,4 GHz),bis zu...
AVM Fritz!Box 7530 AX WI-FI 6 DSL-Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5GHz)&600 MBit/s (2,4 GHz),bis zu...
  • WI-FI 6 DSL-Router (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig,...
  • Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b, WLAN-Mesh:...
Bei Amazon kaufen
Angebot
AVM Fritz!Repeater 3000 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit DREI Funkeinheiten und insgesamt bis zu 4.200...
AVM Fritz!Repeater 3000 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit DREI Funkeinheiten und insgesamt bis zu 4.200...
  • Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente, automatische Bandauswahl...
  • Triband-Repeater: Große Reichweite (stabile Funkabdeckung bis in den letzten Winkel) und hoher...
Bei Amazon kaufen
Angebot
FRITZ!Box 5530 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Glasfasermodem mit 2x2 Wi-Fi 6 (WLAN...
FRITZ!Box 5530 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Glasfasermodem mit 2x2 Wi-Fi 6 (WLAN...
  • Router mit integriertem Glasfasermodem für direkten Anschluss an alle in Deutschland gängige...
  • Im Lieferumfang voll ausgestattet für den Anschlüsse nationaler, regionaler und lokaler...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Weiß
Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Weiß
  • Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...
  • Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick 4K, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und...
Amazon Fire TV Stick 4K, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und...
  • Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
  • Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,...
Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,...
  • GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt...
  • MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music,...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Wahoo Fitness KICKR Core Smart Trainer, Black
Wahoo Fitness KICKR Core Smart Trainer, Black
  • Direct Drive
  • Incredibly precise
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Microsoft 365 Family | 1 Jahr | bis zu 6 Personen | Office Apps mit KI | bis zu 6 TB Cloudspeicher |...
Microsoft 365 Family | 1 Jahr | bis zu 6 Personen | Office Apps mit KI | bis zu 6 TB Cloudspeicher |...
  • MICROSOFT 365 FAMILY | bis zu 6TB Cloudspeicher, erweiterte Sicherheit für deine Daten und Geräte...
  • PRODUKTIVITÄT | In Word, Excel², PowerPoint und OneNote kannst du mit Microsoft Copilot¹ neu...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV
Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV
  • Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle...
  • Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz
Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz
  • ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
  • PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
tonies Toniebox Starter Set inkl. 1 Kreativ Figur – Audioplayer für Hörbücher und Lieder für...
tonies Toniebox Starter Set inkl. 1 Kreativ Figur – Audioplayer für Hörbücher und Lieder für...
  • Toniebox Starter Set – Die Toniebox ist ein innovativer Audioplayer für Kinder, der sich...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
TP-Link Kasa smartes Heizkörperthermostat - Erweiterungseinheit, benötigt Kasa Hub,...
TP-Link Kasa smartes Heizkörperthermostat - Erweiterungseinheit, benötigt Kasa Hub,...
  • BEACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass dieser Thermostat mit einem Hub zusammenarbeiten muss, Sie...
  • Bitte beachten Sie, dass das Kasa KE100 nur über die Kasa APP gesteuert werden kann und nicht über...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition (Wi-Fi 6 DSL-Router 2.400 MBit/s (5GHz) & 1.200 MBit/s (2,4...
FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition (Wi-Fi 6 DSL-Router 2.400 MBit/s (5GHz) & 1.200 MBit/s (2,4...
  • Innovatives Dualband 4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 2.400 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBit/s (2,4 GHz) für...
  • DSL-Router: Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch zukunftssicheres...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II [+M], smartes Thermostat, Flexible Nutzung im Bosch Smart...
Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II [+M], smartes Thermostat, Flexible Nutzung im Bosch Smart...
  • Smarte Temperatur-Regelung: Heizungsthermostat sorgt für raumgenaue und individuell einstellbare...
  • Energie sparen: Smartes Thermostat heizt nur nach individuellem Bedarf und kann über Zeitprogramme,...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Echo Dot Kids (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa | 1 Jahr...
Echo Dot Kids (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa | 1 Jahr...
  • ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester und niedlichster smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder...
  • LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit...
SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit...
  • Die externe Festplatte eignet sich für Outdoor-Aktivitäten, um Ihre Erinnerungen festzuhalten. Sie...
  • Ihre hochauflösenden Fotos und Videos sind immer bei Ihnen, egal wo Sie sich gerade befinden....
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
  • 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
  • 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W) Solargenerator, 140W...
Anker SOLIX C300 Tragbare Powerstation, 288Wh LiFePO4 Akku, 300W (Max 600W) Solargenerator, 140W...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2...
  • 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...
  • Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...
Bei Amazon kaufen

Kategorie: Apple

Tags: ,

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert