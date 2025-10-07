Anker SOLIX bietet im Rahmen der Amazon Prime Deal Days am heutigen 7. Oktober und am morgigen 8. Oktober satte Rabatte auf ausgewählte Bestseller aus seinem Portfolio an modularen Energiespeicherlösungen sowie auf das brandneu vorgestellte Anker SOLIX Power Dock an. Spannend sind sicherlich die unterschiedlichen Angebote rund um Solarbank 3 Pro, Solarbank 2 Pro und Solarbank 2 Plus.

Anker SOLIX: bis zu 57 Prozent Rabatt auf Balkonkraftwerke, Solarpanele, Powerstations und mehr

Konkret sind mehrere modulare Energiespeicher-Komplettlösungen Teil der Amazon Prime Day Angebote von Anker SOLIX – darunter die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro, Solarbank 2 Pro sowie die Solarbank 2 Plus jeweils in unterschiedlichen Konfigurationen mit passenden Solarmodulen und teilweise mit Erweiterungsakkus. Das Anker SOLIX Power Dock – eine zentrale Steuereinheit, um mehrere modulare Solarspeicher zu verbinden – ist im Bundle mit der Solarbank 3 Pro erhältlich.

Die Rabatthighlights zu den Prime Days

Das Bundle bestehend aus Solarbank 2 Pro und 2000Wp Solarmodule ist für 999 EUR (-23%) verfügbar, die Solarbank 3 Pro + 2000Wp Solarmodule ist für nur 1.299 Euro erhältlich (-28%).

Zudem warten diverse Goodies auf die Käufer, u.a. ein Anker SOLIX Smart Meter gratis zu jeder Solarbank-Bestellung oder einen Zusatzakku gratis zu Bestellungen über 3.000 EUR. Hier findet ihr alle Anker SOLIX Angebote zu den Prime Deal Days.

Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...

Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2... 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...

Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (1780W | 1600Wh), Solarbank 2 E1600 Pro (1600Wh), 4× RS40T... JÄHRLICH 637€ AN STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...

LANGLEBIGE LEISTUNG: Die Solarbank 2 Pro versorgt dein Zuhause 15 Jahre lang mit 6000 Ladezyklen (10...

