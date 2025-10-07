Es bleibt sportlich bei Apple Arcade. Nachdem NFL Retro Bowl ´26 bereits vor ein paar Wochen auf der Spiele-Abo-Plattform gestartet ist und NBA 2K26 Arcade Edition im Laufe des Oktobers verfügbar sein wird, steht Football Manager 26 Touch ab dem 04. November 2025 auf Apple Arcade bereit.

Apple Arcade: Football Manager 26 Touch startet am 04. November 2025

Einmal pro Monat gibt Apple Arcade einen Ausblick auf die Neuheiten im Folgemonat. Jetzt liegen die frischen Informationen für den November 2025 vor. Highlight ist sicherlich der Football Manager 26 Touch, der ab dem 04. November 2025 verfügbar ist.

Von Erfolgen in der Premier League bis zum Debüt des Frauenfußballs, die diesjährige Version bringt euch so nah an das Geschehen, die Dramatik und die Emotionen der Faszination Fußball wie nie zuvor. Mit an Bord ist zudem eine neue Grafik-Enginge, für verbesserte Spielerbewegungen und beeindruckende Details auf dem Spielfeld.

Bei Football Manager 26 Touch steht zwar der Fußball im Mittelpunkt, allerdings dreht es sich primär um das Leben an der Seitenlinie. Jedes Transferfenster stellt die Nerven auf die Probe, jede taktische Anpassung ist eine Chance auf Ruhm und jeder Spieltag ein Wechselbad der Gefühle. Vom Entdecken des nächsten großen Talents bis zum Jubel über den Last-Minute-Sieg. Das alles liegt in euren Händen.

Football Manager 26 Touch ist nicht der einzige Titel, der diesen Monat auf Apple Arcade startet. Apple Arcade begrüßt am 06. November außerdem Ableger der ikonischen The Sims-Reihe von Maxis Studios – MySims und MySims Kingdom — zwei liebevoll erzählte Geschichten voller Kreativität und Entdeckungen. Ebenfalls neu: Toca Boca Jr Classics von Toca Boca und Sago Mini – eine Sammlung der beliebtesten Toca Boca Jr-Spiele, die ein lebendiges Universum eröffnen, in dem der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.