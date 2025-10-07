Apple hat die zweite öffentliche Beta-Version für iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS Tahoe 26.1 veröffentlicht. Kurz nach den Entwicklern erhalten somit alle Tester die Gelegenheit, die neuesten Funktionen auszuprobieren und Apple bei der Fehlersuche zu unterstützen.

Öffentliche Beta 2 von iOS 26.1 und Co. ab sofort verfügbar

Die wohl größte Neuerung betrifft Apple Intelligence. Apples KI lernt fleißig dazu und spricht jetzt acht weitere Sprachen. So können Nutzer in Dänemark, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Schweden und der Türkei die neuen Funktionen bald in ihrer Muttersprache nutzen. Auch Vietnamesisch und traditionelles Chinesisch sind nun Teil des Repertoires. Die Live-Übersetzung für die AirPods wird ebenfalls internationaler und unterstützt ab sofort auch Japanisch, Koreanisch, Italienisch sowie Chinesisch.

Neben den großen Sprachupdates hat Apple auch an kleinen, aber feinen Details geschraubt. Wer morgens nicht verschlafen möchte, wird sich über einen neuen Schieberegler für den Wecker freuen. Darüber hinaus gibt es kleinere Anpassungen am Design der Einstellungs-App sowie in den Apps für Fotos, Musik und Telefon. Es lohnt sich also, das Update genauer unter die Lupe zu nehmen. Alle Neuerungen haben wir euch hier zusammengefasst.

Wer bereits am öffentlichen Beta-Programm teilnimmt, findet das Update wie gewohnt in den Systemeinstellungen unter dem Punkt Softwareupdate. Interessierte Nutzer, die noch nicht an dem Programm teilnehmen, können sich auf der offiziellen Beta-Webseite anmelden und den dortigen Anweisungen folgen, um die Vorabversionen zu installieren.