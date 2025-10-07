Kurz nach dem Verkaufsstart des iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max kamen vereinzelte Berichte auf, dass Nutzer Probleme damit haben, Apple Intelligence-Modelle auf ihre neuen Geräte herunterzuladen. Nun hat der Hersteller ein serverseitiges Update freigegeben.

Apple behebt „Apple Intelligence“-Probleme beim iPhone 17 und iPhone Air

Apple hat heute ein serverseitiges Update veröffentlicht, um ein Problem zu beheben, welches vereinzelte Besitzer eines iPhone Air und iPhone 17 (Pro) daran hinderte, Apple Intelligence-Modelle auf ihre neuen Geräte herunterzuladen. Diese Probleme hat Apple nun behoben.

Das es sich um eine serverseitige Problembehebung handelt, müssen Nutzer nicht aktiv werden und ein separates Update herunterladen. Solltet ihr von den AI-Problemen auf den neuen iPhone-Modellen betroffen gewesen sein, so könnt ihr Apple Intelligence nun über Einstellungen -> Apple Intelligence & Siri -> Apple Intelligence aktivieren und die zugehörigen Modell herunterladen.

Apple has just rolled out a server-sided fix for iPhone 17 models that couldn’t download Apple Intelligence models. pic.twitter.com/QlpdhBmN0l — Aaron (@aaronp613) October 7, 2025

Was zu den vereinzelten Problemen geführt hat ist unbekannt, da Apple das Problem werder bestätigt noch sich irgendwie zur Materie geäußert hat.