Vor ein paar Tagen haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, welche neuen Original-Serien und -Filme im Laufe des Oktobers auf Apple TV+ starten. Unter anderem wurden dabei die Dokus „Mr. Scorsese“, „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ und „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ gennant. Im Vorfeld fand nun die Premiere auf dem roten Teppich statt.

„Mr. Scorsese“: Apple TV+ feiert Premiere in New York

Kürzlich wurde Apple TV+ im Rahmen der Spotlight-Sektion des New York Film Festivals mit der Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Dokumentarfilms „Mr. Scorsese“ über das Leben des legendären Filmemachers Martin Scorsese geehrt. Alle fünf Folgen der Dokumentarserie wurden beim NYFF als Teil dieser Sonderpräsentation von Rebecca Millers filmischem Porträt von Scorsese gezeigt, das sein Leben erforscht, sein legendäres Werk neu betrachtet und die vielen Facetten eines Visionärs analysiert, der das Filmemachen neu definierte.

Hunderte von Filmliebhabern kamen zur Premiere und machten sie zu einem wahren Scorsese-Jubiläum. Ein ausverkauftes Haus verfolgte die Karriere des legendären Filmemachers vor der Weltpremiere am 17. Oktober auf Apple TV+.

Weltpremiere von „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ beim New York Film Festival 2025

Ebenfalls in New York feierte Apple Original Films die Weltpremiere von Ben Stillers mit Spannung erwartetem Dokumentarfilm „Stiller & Meara: Nothing is Lost“. Der Emmy-prämierte Regisseur und Produzent Ben Stiller wurde von Amy Stiller, Christine Taylor-Stiller und Quin Stiller sowie den Produzenten John Lesher, Lizz Morhaim und Geoffrey Richman begleitet. Die ausführenden Produzenten Kathryn Everett und Andy Hsieh, Editor Adam Kurnitz und Komponist Will Bates waren ebenfalls anwesend, ebenso wie die besonderen Gäste Amy Sedaris und Cynthia Nixon.

Ben Stiller erzählt die Geschichte seiner Eltern, der Comedy-Ikonen Jerry Stiller und Anne Meara, und untersucht ihren Einfluss sowohl auf die Popkultur als auch auf das eigene Zuhause, wo die Grenzen zwischen Kreativität, Familie, Leben und Kunst oft verschwimmen. Dabei richtet Stiller die Kamera auf sich und seine Familie, um den enormen Einfluss von Jerry und Anne auf ihr Leben zu untersuchen und die Lektionen zu beleuchten, die wir alle von unseren Lieben lernen können.

„Stiller & Meara: Nothing is Lost“ des Emmy-prämierten Regisseurs und Produzenten Ben Stiller wird am 17. Oktober 2025 in ausgewählten Kinos startet, bevor es am 24. Oktober 2025 weltweit auf Apple TV+ Premiere feiert.

„Knife Edge: Chasing Michelin Stars“: Apple TV+ feiert in Lonon

Ebenfalls vor Kurzem veranstaltete der ausführende Produzent Gordon Ramsay eine exklusive Premierenveranstaltung für die neue Apple TV+-Dokumentarserie „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ in den Gordon Ramsay Restaurants, 22 Bishopsgate in London, vor ihrer weltweiten Premiere am 10. Oktober auf Apple TV+. Bei der Veranstaltung wurden die in der bahnbrechenden Serie vorgestellten Köche, Restaurants und kreativen Mitarbeiter gewürdigt, wobei auch Ramsay selbst eine Ansprache hielt und die Branche, Talente und die kulinarische Community willkommen hieß, um diesen Anlass zu feiern.

„Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ ist eine neue achtteilige Dokumentarserie, die den Zuschauern einen Einblick in die stressige Welt der mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Gastronomie gibt.