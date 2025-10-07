Die Amazon Prime Deal Days sind im vollen Ganze und Aqara lässt es sich nicht mitzu8mischen und starke Rabatte auf zahlreiche Smart Home Produkte anzubieten. Ihr spart bis zu 37 Prozent und könnt euch das Aqara Smart Lock U200 für 169,99 statt 269,99 Euro oder die Aqara Video-Türklingel G410 für 103,99 Euro statt 129,99 Euro sichern.

Aqara feiert Prime Deal Days

Am heutigen Tage starten die Amazon Prime Deal Days. Passenderweise bietet euch Aqara die ideale Gelegenheit, das eigene Smart Home zu erweitern. Ausgewählte Geräte aus dem großen Sortiment von Aqara sind zeitlich befristet bis zum 12. Oktober mit einem Rabatt von bis zu 37 Prozent erhältlich.

Das Sicherheitspaket

Dieses Bundle bietet umfassenden Schutz für das Zuhause. Mit dem Smart Lock U200 lässt sich die Tür bequemer und trotzdem sicher auch ohne Schlüssel oder aus der Ferne öffnen. Der Kamera-Hub G5 Pro ist hochmoderne Überwachungskamera und Smart-Home-Hub in einem. Das Gerät eignet sich also auch für Smart-Home-Neueinsteiger. Abgerundet wird das Paket durch den Türklingel Kamera Hub G410, welcher Audio- und Videokommunikation in Echtzeit ermöglicht und lokale Gesichtserkennung bietet.

Das Schutzpaket

Mit diesem Bundle bleiben Türen und Fenster nie wieder unbeabsichtigt geöffnet. Der Anwesenheitssensor ist die ideale Ergänzung und informiert beispielsweise über unvorhergesehen Aktivitäten im Haus. Dabei muss es sich übrigens nicht gleich um Eindringlinge handeln – durch die integrierte Sturzerkennung kann der Sensor beispielsweise auch bei Haushaltsunfällen schnell alarmieren. Zudem ist er die ideale Grundlage für den weiteren Ausbau des Smart-Homes beispielsweise für eine intelligente Lichtsteuerung.

Das Brandschutzpaket

Aqara Rauchmelder (33,74 Euro statt 44,99 Euro)

Aqara Hub M3 (99,99 Euro statt 129,99 Euro)

Dieses Bundle stellt die Sicherheit an erste Stelle und wappnet jeden Haushalt gegen Brandgefahren. Der Rauchmelder warnt sofort, wenn Rauch erkannt wird, und kann mit dem Hub M3 verbunden werden, um Benachrichtigungen zum Beispiel auf das Smartphone zu senden. So bleiben potenzielle Gefahren selbst unterwegs nicht unentdeckt. Dieses Set ist besonders nützlich für Familien und Haushalte, die Wert auf Sicherheit legen und sicherstellen möchten, dass sie im Notfall schnell reagieren können.