Apple hat einen neuen Kurzfilm seiner beliebten „Apple at Work“-Reihe veröffentlicht und schickt das bekannte Team der „Underdogs“ wieder ins Rennen. Der achtminütige Film mit dem Titel „Blue Screen of Death“ ist eine unterhaltsame Komödie, die auf charmante Weise die Sicherheitsfunktionen des Mac in den Mittelpunkt stellt. Gleichzeitig demonstriert er geschickt das reibungslose Zusammenspiel verschiedener Apple-Produkte.

Ein Bluescreen kommt selten allein

Die Geschichte findet auf einer Messe statt, wo das Team seinen großen Auftritt vorbereitet. Plötzlich legt ein Cyberangriff die gesamte Veranstaltung lahm und unzählige PCs fallen dem gefürchteten Bluescreen zum Opfer. Das Chaos ist perfekt. Nur die „Underdogs“ bleiben verschont und können ihre Arbeit ungestört fortsetzen. Ihr Geheimnis ist kein Glück, sondern die in macOS integrierte Sicherheitsebene. Der Film nutzt die humorvolle Gegenüberstellung, um zu zeigen, wie Macs selbst in kritischen Momenten zuverlässig funktionieren, während die Konkurrenz sprichwörtlich den Geist aufgibt. Die Botschaft ist klar. Mit Apple ist man auf der sicheren Seite.

Das Ökosystem spielt mit

Neben dem Hauptthema Sicherheit streut Apple wie gewohnt zahlreiche Funktionen seines Ökosystems in die Handlung ein. So werden Visitenkarten einfach mit der iPhone-Kamera gescannt und als neuer Kontakt gespeichert. Daten teilt das Team blitzschnell und kabellos über AirDrop. Ein Anruf kommt auf der Apple Watch an und wird nahtlos an das iPhone übergeben, um das Gespräch in Ruhe weiterzuführen.

„Apple at Work“

Die „Apple at Work“-Serie existiert bereits seit 2019 und hat über die Jahre mehrere Kurzfilme hervorgebracht. Nicht jede Veröffentlichung war jedoch ein uneingeschränkter Erfolg. Der direkte Vorgänger, der in Thailand spielte, sah sich mit Kritik konfrontiert, da er das Land klischeehaft und rückständig dargestellt haben soll. Trotz der Zusammenarbeit mit einer lokalen Produktionsfirma, zog Apple den Spot nach kurzer Zeit zurück. Mit dem neuen Film kehrt das Unternehmen nun zu seinen Stärken zurück und konzentriert sich auf eine universell verständliche Geschichte über die Tücken der Technik.

Hier die aktuelle „Apple at Work“-Episode: