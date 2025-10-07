Die Amazon Prime Deal Days sind in den frühen Morgenstunden gestartet. Auch Eve ist mit von der Partie und hat eine Vielzahl seiner Produkte deutlich im Preis gesenkt. Ihr könnt bis zu 62 Prozent sparen. Passend zur Jahreszeit könnt ihr euch das intelligente Heizkörperthermostat Eve Thermo (Matter) zu einem unschlagbaren Preis sichern. So zahlt ihr für das Eve Thermo (Matter) vorübergehend nur 54,99 Euro statt 79,95 Euro. Das 4er Pack erhaltet ihr für 199,99 Euro.
Eve-Deals zu den Prime Deal Days
Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen. Folgende Deals hat Eve rund ums Thema Heizen im Rahmen der Prime Deal Days im Gepäck:
- Eve Thermo: nur 59,99 Euro statt 79,95 Euro,
- Eve Thermo (Matter): nur 54,99 Euro statt 79,95 Euro
- Eve Thermo 4er Pack (Matter): nur 199,99 Euro statt 299,95 Euro
- Eve Thermo Control: nur 59,95 Euro statt 79,95 Euro
- Eve Thermo Raumkomfort Set: nur 109,99 Euro statt 159,90 Euro
Weitere Deals
- Erkennen, ob Türen oder Fenster offen oder geschlossen sind
- Erhalten Sie Mitteilungen, um unterwegs informiert zu bleiben/erstellen Sie Automationen um andere...
- Eve Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
- Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone...
- App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.
- Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...
- Alles abgedeckt: 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und...
- Komfort und Sicherheit: Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald...
- Google, Alexa oder Siri nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt vor der Haustür fragen.
- Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend immer im Blick behalten.
- Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
- Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...
- Eve Light Strip erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
- Brillante Weiß- und Farbspektren dank Tri-Dioden-Architektur und raumfüllende Helligkeit durch...
