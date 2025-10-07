Eve: Smart Home Produkte zum Prime Deal Day drastisch reduziert (u.a. smarte Thermostate)

| 16:15 Uhr | 0 Kommentare

Die Amazon Prime Deal Days sind in den frühen Morgenstunden gestartet. Auch Eve ist mit von der Partie und hat eine Vielzahl seiner Produkte deutlich im Preis gesenkt. Ihr könnt bis zu 62 Prozent sparen. Passend zur Jahreszeit könnt ihr euch das intelligente Heizkörperthermostat Eve Thermo (Matter) zu einem unschlagbaren Preis sichern. So zahlt ihr für das Eve Thermo (Matter) vorübergehend nur 54,99 Euro statt 79,95 Euro. Das 4er Pack erhaltet ihr für 199,99 Euro.

Eve-Deals zu den Prime Deal Days

Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen. Folgende Deals hat Eve rund ums Thema Heizen im Rahmen der Prime Deal Days im Gepäck:

Weitere Deals

Eve Door & Window (Matter), Smarter Kontaktsensor für Türen & Fenster, Sicherheit, aktiviert...
  • Erkennen, ob Türen oder Fenster offen oder geschlossen sind
  • Erhalten Sie Mitteilungen, um unterwegs informiert zu bleiben/erstellen Sie Automationen um andere...
Eve Cam (Apple Home) - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100 Prozent Privatsphäre,...
  • Eve Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
  • Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone...
Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert, Stiftung Warentest:...
  • App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.
  • Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...
Eve Motion (Matter), Bewegungsmelder mit Lichtsensor (Innen-/Außenbereich), smarte...
  • Alles abgedeckt: 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und...
  • Komfort und Sicherheit: Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald...
Eve Weather (Matter) – Smarte Wetterstation, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettertrend,...
  • Google, Alexa oder Siri nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt vor der Haustür fragen.
  • Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend immer im Blick behalten.
Eve Outdoor Cam – Smarte Überwachungskamera mit Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder,...
  • Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
  • Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...
Eve Light Strip (Apple Home) – Smarter LED-Lichtstreifen, 2 m, weiß, Farbe (RGB), 1800 lm,...
  • Eve Light Strip erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS
  • Brillante Weiß- und Farbspektren dank Tri-Dioden-Architektur und raumfüllende Helligkeit durch...
