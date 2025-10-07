Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die zweite Beta von iOS 26.1 veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.1 Update zu beschäftigen. Bis dieses allerdings veröffentlicht wird, dürften noch ein paar wenigen Wochen vergehen. Diese wird Apple nutzen, weitere (kleinere) Anpassungen am System vorzunehmen und dieses zu optimieren. Die Beta 1 hat bereits angedeutet, welche Verbesserungen Apple vornimmt. Dies setzt sich nun mit der Beta 2 fort.

iOS 26.1 Beta 2: Das ist neu

Wecker und Timer

Apple hat mit der iOS 26.1 Beta 2 eine Neuerung für den Wecker und Timer implementiert, um eine Fehlbedienung zu vermeiden. Ziel ist es dafür zu sorgen, dass man den Wecker oder einen Timer nicht versehentlich deaktiviert. Anstatt auf „Stopp“ klicken zu können, müsst ihr einen Schieberegler nach rechts ziehen, um den Wecker auszustellen.

Mit der Einführung von iOS 26 hatte Apple das Design des Weckers überarbeitet und die Tasten für „Schlummern“ und „Stopp“ gleich groß gestaltet. Um eine Fehlbedienung zu vermeiden, setzt der Hersteller nun auf einen Schieberegler zum deaktivieren eines Weckers bzw. Timers.

Sicherheitsupdates im Hintergrund

Unter Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit gibt es nun einen Option, damit Sicherheitsupdates automatisch heruntergeladen und installiert werden können. Es handelt sich um eine Überarbeitung der vorherigen Funktion „Schnelle Sicherheitsreaktionen“.

Fitness-App

In der Fitness-App auf dem iPhone können nun eigene Workouts erstellt werden. Es gibt Optionen für die Art des Workouts, die geschätzten aktiven Kalorien, Anstrengung, Dauer und Startzeit.

Einstellungen

Es gibt ein paar Design-Anpassungen in der Einstellungen-App. So haben die Entwickler die Ausrichtung von Symbolen und Text geändert. Alle Einstellungen mit Kopfzeilen, die Text enthalten, haben den Text jetzt links ausgerichtet statt zentriert. Dazu gehören unter anderem Allgemein, Bluetooth, WLAN, Mobilfunk, persönlicher Hotspot, Bedienungshilfen und mehr.

Anzeige & Helligkeit

In „Anzeige & Helligkeit“ in der Einstellungen-App findet sich nun ein iOS 26 Hintergrundbild anstatt eines iOS 18 Hintergrundbilds, so Macrumors.

Ordner auf dem HomeBildschirm

Nach dem Öffnen eines Ordens ist der Ordnername nun links und nicht mittig zentriert.

Slide Over (iPadOS 26.1)

Mit iPadOS 26.1 Beta 2 hat Apple die Slide Over Funktion wieder eingeführt. Slide Over funktioniert zusammen mit der fensterbasierten iPadOS 26 Multitasking-Funktionalität, so dass ihr mehrere Fenster geöffnet haben und trotzdem darüber wischen könnt, um schnell auf eine Slide Over-App zuzugreifen.

Externe Mikrofone (iPadOS 26.1)

Es gibt eine neue Option, um die Eingangsverstärkung auf dem iPad anzupassen, wenn ihr ein externes Mikrofon verwendet.

Liquid Glass Design

Der Lichtbrechungseffekt um Apps herum ist jetzt subtiler, mit dunkleren Symbolfarben und Hintergrundfarben.

Hintergrundbild

Beim Festlegen eines Hintergrundbilds auf dem Sperrbildschirm werden Anweisungen wie „Zum Zuschneiden mit den Fingern“ kurz angezeigt und verschwinden dann wieder, anstatt ständig angezeigt zu werden.

Kalender

Mit iOS 26.1 hatte Apple eine optische Änderung beim Kalender eingeführt, die nun wieder revidiert wurde. So wurden Ereignisse mit einem vollfarbigen Hintergrund anzeigte. Dies wurde wieder entfernt.

Fotos-App

Die Benutzeroberfläche zur Verwaltung mehrerer ausgewählter Fotos wurde leicht optimiert. Die Optionen „Als Diashow abspielen“, „Favorit“ und „Ausblenden“ befinden sich jetzt oben im Menü.

Apple Vision Pro app

Die Apple Vision Pro-App verwendet jetzt ein 3D-Modell, um das Gerät darzustellen.