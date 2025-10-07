Im Laufe dieses Monats wird mit der Ankündigung neuer Apple Produkte gerechnet. In den vergangenen Tagen gab es bereits konkrete Hinweise darauf, dass die Produktneuvorstellung nicht mehr lange auf sich warten lässt. Sollte euch noch ein weiteres Indiz gefehlt haben, so liegt dieses nun vor. Die Bestände der aktuellen MacBook Pro und iPad Pro Modelle werden knapp und Neubestellungen werden erst für Ende Oktober ausgeliefert.

Neue iPad Pro und MacBook Pro vermutlich noch im Oktober

Vieles deutet daraufhin, dass Apple im Laufe des Oktobers ein neues MacBook Pro und ein neues iPad Pro ankündigen wird. Dazu könnte sich eine aktualisiertes Apple Vision Pro gesellen. Und wenn man sich an den aktuellen Lagerbeständen orientiert, könnten die Ankündigungen tatsächlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wirft man einen Blick auf die Lagerbestände in den weltweiten Apple Online Stores, so zeigt sich, dass es Lieferschwierigkeiten für die aktuellen Modelle gibt. Je Nach Modell gibt Apple eine Auslieferung zwischen dem 21. und 28. Oktober an. Dies betrifft sowohl das MacBook Pro als auch das iPad Pro.

Ein Geheimnis, dass Apple an neuen Modellen arbeitet und diese zeitnah auf den Markt bringen wird, ist es schon lange nicht mehr. Spätestens nachdem in der vergangenen Woche ein erstes Unboxing-Video zum iPad Pro M5 aufgetaucht ist, dürfte für viele Marktbeobachter klar sein, dass Apple in Kürze neue Modelle präsentiert. Apple befüllt offenbar schon seine weltweiten Lager und wir gehen davon aus, dass das im Video gezeigte iPad Pro M5 aus einem dieser Lager entwendet wurde. Doch nicht nur das iPad Pro M5 wurde verraten auch die amerikanische Regulierungsbehörde FCC hat bereits Informationen zum kommenden MacBook Pro verraten.

Neben einem neuen MacBook Pro, iPad Pro und Vision Pro könnte Apple die Zeit bis zum Jahresende nutzen, um einen neuen HomePod mini, die AirTags 2 sowie eine neue Generation von Apple TV anzukündigen. Mit einem Special-Event rechnen wir ehrlicherweise nicht. Vielmehr können wir uns gut vorstellen, dass Apple in der nächsten oder übernächsten Woche die Produktneuheiten – oder zumindest einer Teil der bevorstehenden Neuheiten – per Pressemitteilung ankündigt und zeitnah auf den Markt bringt.