Der eSIM-Transfer zwischen Android und iOS war bisher mit einem gewissen Aufwand verbunden. Die Übertragung des digitalen Mobilfunkprofils erforderte meist den Kontakt zum Kundenservice oder die Nutzung einer separaten App. Die Deutsche Telekom vereinfacht diesen Prozess nun entscheidend, indem der plattformübergreifende eSIM-Transfer ohne Umwege zwischen den Geräten ermöglicht wird. Zum Start wird die Funktion vom iPhone mit iOS 26 und dem Google Pixel 10 unterstützt, weitere Android-Modelle sollen bald folgen.

Plattformübergreifender eSIM-Transfer

Die Telekom ermöglicht als erster Anbieter in Europa den direkten Transfer einer eSIM zwischen iOS und Android. Musste man sich bisher für ein Ökosystem entscheiden, um den Komfort eines schnellen Wechsels zu genießen, fällt diese Hürde nun weg.

Der gesamte Vorgang wird direkt in den Einstellungen des neuen Geräts angestoßen. Das System erkennt automatisch das alte Smartphone und leitet den Nutzer durch einen sicheren und unkomplizierten Prozess. Ein kurzer digitaler Händedruck zwischen den Geräten, und schon ist die eSIM auf dem neuen Gerät aktiv. Rufnummer und Tarif bleiben selbstverständlich unangetastet.

Für den reibungslosen Ablauf sorgt eine Kombination aus dem internationalen GSMA-Standard TS.43 und einem von der Telekom selbst entwickelten System. Der sogenannte Entitlement Server prüft in Echtzeit, ob der Nutzer, das Gerät und der Tarif für den Transfer berechtigt sind. Erst nach dieser erfolgreichen Prüfung gibt er grünes Licht für den Umzug des Mobilfunkprofils.