Vergangenen Monat angekündigt, können die neuen Telekom MagentaMobil Young Tarife ab sofort gebucht werden. Die Tarife, sie sich an junge Leute unter 28 Jahren richten, zeichnen sich durch deutlich erhöhtes Datenvolumen und einen stark reduzierten Preis aus.

Neue Telekom MagentaMobil Young Tarife sind da

Seit vielen Jahren bietet die Telekom sogenannte „MagentaMobil Young Tarife“ an. Diese orientieren sich an den Standard-Tarifen, sind allerdings deutlich attraktiver. Ab sofort können Kunden unter 28 Jahren die neuen Young-Tarife buchen. Sie erhalten einen Preisvorteil von 50 Prozent und bis zu doppeltes Datenvolumen (ab dem Tarif MagentaMobil M Young verdoppelt sich das inkludierte Datenvolumen im Vergleich zum Standard-Tarif).

Die Tarife im Überblick

Darüberhinaus gibt es weitere Vorteile für die Tarife MagentaMobil L Young und Unlimited Young. Der MagentaMobil L enthält eine kostenlose MultiSIM-Karte, so dass ihr euer Datenvolumen auf mehreren Endgeräten nutzen könnt. Beim MagentaMobil XL sind es sogar zwei. Beide Tarife enthalten zudem eine Auslandstelefonie-Flat für Gespräche mit dem Handy von Deutschland in alle Netze der Länder der Europäischen Union sowie Schweiz, Großbritannien und Türkei. Darüber hinaus gibt es im größten Tarif weiterhin 5 GB zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung in den Ländergruppen 2 und 3.

