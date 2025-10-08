Ihr werdet es längst mitbekommen haben. Die Amazon Prime Deal Days laufen noch bis heute 23:59 Uhr und auch verschiedene Apple Produkte wurden stark im Preis reduziert. So erhaltet ihr beispielsweise das iPhone 16e für 569 Euro, das 4er Pack AirTags für 89 Euro und das iPad für 339 Euro. Ein Highlight sind sicherlich auch die AirPods 4. Auch diese wurden deutlich im Preis gesenkt. Die AirPods 4 erhaltet ihr für gerade einmal 113,99 Euro. Die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung kosten aktuell nur 151,99 Euro.

Amazon reduziert AirPods 4 auf 114 Euro

Im Herbst letzten Jahres hat Apple die AirPods 4 auf den Markt gebracht. Die AirPods 4 gibt es in zwei unterschiedlichen Modellen: AirPods 4 und AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung. In unserem Test zu den AirPods 4 mit ANC gehen wir ausführlich darauf ein, wie sehr uns die Kopfhörer Spaß gemacht haben, wie gut die Geräuschunterdrückung ist und welche Features die Kopfhörer sonst noch zu bieten haben.

Wenn ihr der Auffassung seid, dass ihr nicht zwingend die neuen AirPods Pro 3 (hier unser AirPods Pro 3 Test) benötigt, dann haben wir einen heißen Tipp für euch. Bei Amazon erhaltet ihr die AirPods 4 im Rahmen der Prime Deal Days zum Schnäppchenpreis. Die AirPods 4 könnt ihr euch für gerade einmal 113,99 Euro schnappen, das Modell mit aktiver Geräuschunterdrückung kostet nur 151,99 Euro.

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

Angebot Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...