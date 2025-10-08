Wer kennt es nicht? Im Halbschlaf greift man zum iPhone, um den Wecker für ein paar weitere Minuten zum Schweigen zu bringen, und schaltet ihn versehentlich komplett aus. Für alle, denen dieser Fauxpas schon einmal den Start in den Tag erschwert hat, gibt es gute Nachrichten. In der neuesten Beta-Version von iOS 26.1 für Entwickler zeichnet sich eine clevere Lösung für dieses allzu menschliche Problem ab.

Schieberegler ersetzt Stopp-Taste

Mit der Einführung von iOS 26 überarbeitete Apple die Weckeransicht und ersetzte das altbekannte Layout durch zwei gleich große Tasten für die Schlummerfunktion und das Stoppen des Alarms. Was modern wirken sollte, erwies sich für viele als unpraktisch. Das vorherige Design mit einem großen Schlummerknopf in der Mitte und einer deutlich kleineren Stopp-Taste am unteren Rand war sicher kein Zufall. Ziel war es, die Stopp-Taste so zu platzieren, dass man sie im morgendlichen Tran nicht versehentlich trifft.

Mit dem kommenden Update auf iOS 26.1 führt Apple nun einen eleganten Mittelweg ein. Statt einer Stopp-Taste muss zukünftig ein Schieberegler nach rechts bewegt werden, um den Wecker endgültig zu deaktivieren. Diese bewusste Aktion erfordert mehr Aufmerksamkeit als ein schneller Tipper und soll eine unbeabsichtigte Bedienung verhindern.

Glücklicherweise bleibt eine unbestritten sinnvolle Neuerung von iOS 26 auch in der neuen Version bestehen. Die Dauer der Schlummerfunktion ist seit iOS 26 nicht mehr starr auf neun Minuten festgelegt. Stattdessen lässt sich eine Zeitspanne zwischen einer und fünfzehn Minuten individuell einstellen. So kann jeder selbst entscheiden, wie schnell er in den Tag startet. Zudem hat Apple den Schieberegler auch im Timer untergebracht.