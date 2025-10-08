Bei einem Unternehmen mit der Größe von Apple ist es nichts ungewöhnlich, dass regelmäßig Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und gleichzeitig neue Mitarbeiter begrüßt werden. Aus einem aktuellen Bericht geht hervor, dass Apple mit Collin Campbell den Podcasting-Strategiechef von NPR auf seiner Gehaltsliste begrüßt.

Apple engagiert offenbar Podcasting-Strategiechef von NPR

Ben Mullin – Redakteur bei der New York Times – berichtet, das er aus drei unterschiedlichen Quellen in Erfahrung bringen konnte, hat Podcasting-Strategiechef Collin Campbell am vergangenen Freitag NPR verlassen. Mullin schreibt auf X

Collin Campbell, NPRs Chef für Podcast-Strategie, verlässt den Sender. Drei Quellen berichten, dass er zu Apple wechselt.

Während seiner Zeit bei NPR war Campbell für „die gesamte Podcast-Performance, das Wachstum der Franchise-Programme und die Entwicklung neuer Shows für Audio und Video“ verantwortlich. Bevor er im Jahr 2023 zu NPR wechselte, arbeitet er als Executive Editor bei Spotify´s Gimlet.

Welche Aufgabe Campbell bei Apple übernimmt, ist nicht überliefert. Es ist davon auszugeben, dass er im Podcast-Team arbeiten wird. Ob er dort allerdings Beziehungen zu Podcastern pflegt oder eigene Sendungen für Apple aufbaut, bleibt abzuwarten.