Kurz nach dem Verkaufsstart der neuen iPhone 17 Modelle kamen Berichte auf, nach denen die Geräte besonders anfällig für Kratzer auf der Rückseite sind. Schnell kursierten Fotos aus Apple Store, auf denen in der Tat Kratzer / Markierungen auf der Rückseite zu sehen waren. Nun hat Apple Maßnahmen ergriffen, um die Probleme zu beseitigen.

Apple modifiziert MagSafe-Ständer in Apple Stores, um Markierungen am iPhone 17 zu vermeiden

In einem ersten Statement gab Apple vor Kurzem zu verstehen, dass die Markierungen auf der Rückseite der neuen iPhone 17 Modelle durch abgenutzte MagSafe-Ständer verursacht wurden, die in einigen Stores verwendet werden. Nachdem Apple zunächst die Reinigungsmaßnahmen erhöht hatte, hat das Unternehmen nun die MagSafe-Ständer in den Apple Stores modifiziert.

Laut Consomac hat Apple seinen MagSafe-Ladeständern im den Stores einen Schutzring aus Silikon verpasst. Damit dürfte die Materialübertragung vom MagSafe-Ladegerät auf die iPhone 17 Modelle unterbunden werden.

Unabhängig davon ging Apple in einem kürzlich getätigten Statement auch auf eine mögliche Kratzerproblematik ein. Demnach würden die Kamera-Plateau-Kanten des iPhone 17 Pro ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die Kanten der eloxierten Aluminiumgehäuse bei anderen Apple-Produkten, einschließlich anderer iPhone-Modelle und MacBooks. Obwohl diese Kanten langlebig sind und strengen Tests von Apple unterzogen werden, sagte das Unternehmen, dass im Laufe der Zeit normale Abnutzungen, einschließlich kleiner Abschürfungen, auftreten können.