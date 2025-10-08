Die Verhandlungen zwischen Apple und der Formel 1 stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. Einem aktuellen Bericht zufolge könnte bereits während des US-Grand Prix in Austin die offizielle Ankündigung erfolgen. Damit würde Apple TV+ ab 2026 die Streaming-Rechte für alle F1-Rennen in den Vereinigten Staaten übernehmen.

Apple bietet angeblich 140 Millionen Dollar pro Jahr

Dass Apple sich für die Motorsport-Königsklasse interessiert, ist kein neues Phänomen. Bereits 2022 sorgte CEO Tim Cook für Aufmerksamkeit, als er beim US-Grand Prix persönlich die Zielflagge schwenkte. Der durchschlagende Erfolg des Kinofilms „F1“ mit Brad Pitt hat das Interesse des Tech-Konzerns offensichtlich weiter verstärkt. Laut einem Newsletter von John Ourland für Puck befinden sich die Gespräche nun in der finalen Phase.

Der aktuelle Rechteinhaber ESPN wird die Rennen noch bis zum Ende der Saison 2025 in den USA übertragen. Sollte alles nach Plan laufen, würden die Übertragungsrechte anschließend an Apple übergehen. Dabei scheint das Unternehmen aus Cupertino bereit zu sein, deutlich tiefer in die Tasche zu greifen als der bisherige Partner. Während ESPN derzeit etwa 90 Millionen Dollar pro Jahr zahlt, will Apple angeblich 140 Millionen Dollar jährlich investieren.

Der Knackpunkt in den Verhandlungen

Trotz der fortgeschrittenen Gespräche gibt es noch einen entscheidenden Streitpunkt. Apple möchte verhindern, dass die Rennen parallel auf dem hauseigenen Streaming-Dienst der Formel 1 gezeigt werden. Bei einer Investition von 140 Millionen Dollar pro Jahr verlangt der Konzern Exklusivität und fordert, dass F1 TV die Live-Übertragungen in den USA einstellt.

Die Formel 1 zeigt sich allerdings wenig begeistert von dieser Forderung. F1 TV gilt auf dem amerikanischen Markt als äußerst profitables Geschäft, auf das man ungern verzichten würde. Andererseits hat die Formel 1 bereits in vereinzelten Ländern die Live-Übertragungen für den eigenen Streaming-Dienst eingestellt, um Partnern wie Sky Exklusivität zu verschaffen.

Mögliche Bekanntgabe beim US-Grand Prix in Austin

Welche Seite am Ende für das US-Geschäft nachgeben wird, bleibt abzuwarten. Eine Verkündung des Deals könnte es zum Rennwochenende in Austin geben, das vom 17. bis zum 19. Oktober stattfindet.

Für Apple wäre der Deal ein weiterer wichtiger Schritt, um das eigene Streaming-Angebot mit exklusiven Premium-Inhalten aufzuwerten. Die Formel 1 erlebt in den USA seit einigen Jahren einen beispiellosen Aufschwung, der durch die Netflix-Serie „Drive to Survive“ maßgeblich befeuert wurde. Ein Partner mit der Reichweite und technischen Expertise von Apple könnte den Trend weiter verstärken.