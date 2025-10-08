Apple TV+ spendiert dem gefeierten Historiendrama „The Buccaneers“ eine dritte Staffel. Die Serie nimmt sich Edith Whartons unvollendeten Roman vor und verwandelt ihn in unterhaltsames Fernsehen, das bei Zuschauern und Kritikern gleichermaßen gut ankommt.

Eine frische Interpretation klassischer Literatur

„The Buccaneers“ schafft es, ein historisches Setting mit moderner Erzählweise zu verbinden. Apple selbst beschreibt die Serie als ein opulentes Kostümdrama mit zeitgemäßem Tempo, das feministische Themen geschickt in eine Geschichte aus dem viktorianischen England einwebt. Das fängt dann auch außerordentlich gut ein, was ihr von „The Buccaneers“ erwarten könnt. Besonders das starke Ensemble überzeugt und macht die Serie zu einem unerwarteten Highlight im Streaming-Angebot von Apple.

Mit dem großen Erfolg der Serie verwundert es uns nicht, dass Apple jetzt die dritte Staffel ankündigt. Die erste Staffel zeigt eine Gruppe junger Amerikanerinnen, die das streng reglementierte London der 1870er Jahre ordentlich durcheinanderbringen. In Staffel zwei kämpfen die Protagonistinnen mit Liebe, Herzschmerz, Mutterschaft und dem englischen Rechtssystem.

Staffel drei soll noch intensiver werden. Die Buccaneers schlagen zurück und halten dabei zusammen. Während es anfangs noch um erste Liebschaften ging, suchen die jungen Frauen nun nach der großen Liebe fürs Leben. Parallel dazu bringt ein neuer, rätselhafter Duke Unruhe nach Tintagel. Wer dachte, die amerikanischen Gäste hätten bereits für Aufregung gesorgt, wird überrascht sein. Der neue Herzog soll die etablierte Ordnung noch stärker erschüttern.

Die ersten beiden Staffeln stehen bereits auf Apple TV+ zum Streaming bereit. Wer also noch nicht eingestiegen ist, kann die Geschichte der mutigen Amerikanerinnen im viktorianischen England jetzt nachholen. Einen Termin für den Start der dritten Staffel gibt es noch nicht.

In der zweiten Staffel von „The Buccaneers“ spielten Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, die Emmy-Award-Nominierte Christina Hendricks, Leighton Meester, Grace Ambrose, Maria Almeida, Amelia Bullmore, Fenella Woolgar, Guy Remmers, Matthew Broome, Josh Dylan, Barney Fishwick, Greg Wise und Jacob Ifan mit.