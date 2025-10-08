Diejenigen, die eine Apple Watch besitzen, werden wissen, dass Apple über das Jahr verteilt, mehrere Apple Watch Herausforderungen veranstaltet. Nun steht die nächste Challenge bevor. Am 10. Oktober findet die Apple Watch Herausforderung zum „Mindful Month 2025“ statt.

„Mindful Month 2025“: Apple Watch Challenge steht an

Die letzte Apple Watch Challenge (Nationalpark-Herausforderung) liegt schon ein paar Wochen zurück. Nun steht die nächste Challenge bevor. Apple nimmt den „Mindful Month 2025“ zum Anlass, um am 10. Oktober eine neue Herausforderung durchzuführen.

Es heißt

Herausforderung für den Welttag für psychische Gesundheit: Nimm dir am 10. Oktober Zeit, um all die Möglichkeiten zu schätzen, wie wir uns um uns selbst und andere kümmern können. Zeichne 10 Minuten Achtsamkeit oder Meditation mit einer App auf, die Achtsamkeitsminuten zu „Health“ hinzufügt, um diese Auszeichnung zu erhalten.

Solltet ihr die Herausforderung meistern, so erhaltet ihr eine virtuelle Medaille, sowie Sticker, die ihr unter anderem in iMessage und FaceTime verwenden könnt.