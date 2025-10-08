Apple mischt kräftigt bei den Amazon Prime Deal Days mit und hat verschiedene Produkte deutlich im Preis gesenkt. So erhaltet ihr nicht nur die AirPods 4 für 113,99 Euro, das 4er Pack AirTags für 89 Euro und das iPhone 16e für 569 Euro, auch mehrere Apple Watch Modelle wurden deutlich im Preis gesenkt. Die Apple Watch SE 2 könnt ihr euch für nur 189 Euro schnappen und die Apple Watch 10 gibt es für 359 Euro.

Amazon reduziert verschiedene Apple Watch Modelle [Prime Deal Days]

Seid ihr derzeit auf der Suche nach einer Apple Watch und muss es nicht zwingend das allerneueste Modelle sein, so könnt ihr im Rahmen der Amazon Prime Deal Days ein paar echte Schnäppchen machen.

Für die Apple Watch SE 2 (40mm, GPS) mit Sport Loop Armband zahlt ihr gerade einmal 189 Euro. Für die Apple Watch 10 (42mm, GPS) mit Sportarmband werden gerade einmal 359 Euro fällig. Die Apple Watch Ultra 2 (49mm, GPS + Mobilfunk) mit Milanaise-Armband kostet vorübergehend nur 830 Euro und für die Apple Watch 10 (46mm, GPS + Mobilfunk) inkl. Sport Loop Armband müsst ihr nur 489 Euro auf den virtuellen Ladentisch legen.

Angebot Apple Watch SE (2. Generation) GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und Sport... WARUM APPLE WATCH SE – Alles, was du brauchst, um motiviert, aktiv, verbunden und sicher zu...

BLEIB VERBUNDEN – Sende eine Textnachricht, nimm einen Anruf an, höre Musik und Podcasts,...