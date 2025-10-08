Nur noch bis Mitternacht (08. Oktober 2025, 23:59 Uhr) laufen die Amazon Prime Deal Days und Prime-Mitglieder haben exklusiven Zugang zu Hunderttausenden Angeboten. Neben den „klassischen“ Deals bietet Amazon auch seine Services zum stark reduzierten Preis an. Wolltet ihr schon immer mal Audible ausprobieren, so ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Für nur 99 Cent pro Monat könnt ihr euch drei Monate lang je ein Hörbuch sichern.

99 Cent pro Monat: Audible lockt mit fast geschenkten Hörbüchern

Amazon hat kürzlich eine Audible-Aktion gestartet, auf die wir euch noch einmal hinweisen möchten. Erstmals hat der Online-Händler klar definiert, wer für die Rabatt-Aktion zugelassen ist. Damit ist es nicht mehr ein Glücksspiel, vielmehr sind die Teilnahmebedingungen öffentlich definiert.

So heißt es in den Bedingungen, dass jeder an der Aktion teilnehmen kann, der in den letzten 30 Tagen kein aktives Audible-Abonnement hatte. Zusätzlich dürfen Nutzer in den vergangenen 14 Monaten nicht bereits zwei oder mehr Aktionsangebote in Anspruch genommen haben. Natürlich bleibt euch noch die Prüfung über die Aktionsseite. Loggt euch hierfür einfach auf der Webseite ein und lasst euch „überraschen“, ob ihr teilnahmeberechtigt seid.

Solltet ihr das Angebot wahrnehmen können, so könnt ihr mit dem aktuellen Audible-Angebot in unseren Augen wahrlich nichts falsch machen. Ihr erhaltet Audible drei Monate lang und zahlt insgesamt nur 2,97 Euro. Pro Monat könnt ihr euch ein Hörbuch oder Hörspiel herunterladen. Die Titel bleiben auch dauerhaft bei euch in der Bibliothek gespeichert, auch wenn ihr euer Audible-Abonnement kündigt. Zusätzlich erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Audible Original Podcasts. Vergesst die Kündigung im Bedarfsfall nicht, denn nach den drei Monaten verlängert sich das Abo automatisch zum regulären Preis von 9,95 Euro monatlich.

>>> Audible: 3 Monate für nur je 0,99 Euro <<<