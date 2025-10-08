Im kommenden Jahr wird mit der Ankündigung eines sogenannten iPhone 18 Fold gerechnet. Nachdem Apple in den letzten Jahren bei seinen iPhone-Modellen mal auf Aluminium und mal auf Titan gesetzt hat, könnte beim faltbaren iPhone beide Materialien verwendet werden.

iPhone 18 Fold soll Kombination aus Titan und Aluminium verwenden

Glaubt man der aktuellen Einschätzung des Analysten Jeff Pu, so setzt Apple beim kommenden iPhone 18 Fold im nächsten Jahr eine Kombination aus Titan und Aluminium. Zuletzt wurde das iPhone 18 Fold als zwei nebeneinanderliegende iPhone Air beschrieben.

In der Investoreneinschätzung erklärt Pu, dass der Metallrahmen des iPhone 18 Fold eine Mischung aus Titan und Aluminium verwenden wird. Weitere Details verrät er allerdings nicht. Ming-Chi Kuo berichtete zuvor, dass das Scharnier des iPhone 18 Fold Edelstahl und Titan kombinieren wird, während das Gehäuse ausschließlich Titan verwenden würde.

In diesem Jahr setzt Apple nur beim iPhone Air auf ein Titangehöuse. Beim iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max verwendet Apple Aluminium. Im vergangenen Jahr kam beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max Titan zum Einsatz.

In den letzten Wochen und Monaten gab es bereits mehrere Gerüchte zum iPhone 18 Fold. Es heißt, dass der Hersteller bei dem Gerät auf ein 5,5 Zoll Außendisplay in Verbindung mit einem 7,8 Zoll Innendisplay setzen wird. Zudem heißt es, dass Apple auf Touch ID statt Face ID setzt.