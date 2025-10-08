Jackery feiert die Amazon Prime Deal Days und dreht kräftig an der Preisschraube. Ihr erhaltet 10 Tage lang bis zu bis zu 46 Prozent Rabatt auf Powerstations, Solargeneratoren und Balkonkraftwerksspeicher.

Jackery feiert Prime Deal Days:

Nicht nur 48 Stunden lang (so lange laufen die Prime Deal Days), Jackery setzt 10 Tage lang den Rotstift an und reduziert allerhand spannende Produkte. Unter dem Motto „Kraftvoll in den Herbst. Unabhängigkeit genießen.” bietet Jackery noch bis zum 12. Oktober hohe Rabatte mit bis zu 950 Euro Preisnachlass und zusätzliche Geschenke. Im Mittelpunkt stehen mit der v2-Serie die neue Generation der mobilen Powerstations sowie das HomePower 2000 Ultra, Jackerys kompaktes All-in-one-Balkonkraftwerk mit Speicher. Neben deutlichem Sparpotenzial locken zusätzliche Gratiszugaben wie Smart Plugs oder Smart Meter.

HomePower 2000 Ultra im Fokus

Jackery rückt seinen DIY-Balkonkraftwerkspeicher HomePower 2000 Ultra in den Fokus. Die All-in-one-Lösung bietet einen integrierten Wechselrichter, die optionale Anbindung dynamischer Stromtarife und ein innovatives Brandschutzsystem. Modular von 2 auf 8 kWh erweiterbar, lassen sich gängige Solarpanels mit einer PV-Leistung von insgesamt bis zu 2000 Watt anschließen.

Wer unterwegs stets mit sauberer Energie versorgt sein möchte, greift zum stark rabattierten Solargenerator 2000 v2. Alternativ greift ihr zum Solargenerator 1000 v2. Weitere Informationen zu den Angeboten findet ihr im Jackery Store auf Amazon.

