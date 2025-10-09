Nachdem erst am Dienstag eine neue Firmware für mehrere AirPods Modelle veröffentlicht wurde, schiebt das Unternehmen nur zwei Tage später bereits eine neue Beta-Version für Entwickler hinterher.

Vorbereitung auf iOS 26.1

Die neue Beta-Firmware trägt die Build-Nummer 8B5014c und ist für die AirPods Pro der zweiten und dritten Generation sowie die AirPods 4 verfügbar. Auch wenn Apple sich wie gewohnt mit Details zurückhält, scheint der Zweck dieses Updates klar zu sein. Es bereitet die Ohrhörer auf das kommende iOS 26.1 Update vor, das voraussichtlich noch in diesem Monat erscheint.

Apple nutzt solche Beta-Phasen gezielt, um neue Funktionen im kleinen Kreis gründlich zu prüfen und letzte Fehler zu beheben. Für reguläre Nutzer bedeutet dies, dass sie sich auf ein stabiles und gut getestetes Update freuen dürfen, sobald es für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

Im Mittelpunkt steht dieses Mal voraussichtlich die Live-Übersetzung. Die Funktion, die Gespräche in Echtzeit direkt ins Ohr übersetzt, wird mit dem iOS 26.1 Update erheblich aufgewertet. Statt der bisherigen sechs Sprachen werden die AirPods dann ganze elf Sprachen unterstützen. Die Sprache Deutsch wird übrigens auch unterstützt, das Problem ist nur, dass die Live-Übersetzung mit AirPods nicht verfügbar ist, wenn man sich in der EU befindet und das Land oder die Region des Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.

