Nachdem die erste Staffel zu „Drops of God“ sehr erfolgreich auf Apple TV+ lief und einen International Emmy als bestes Drama gewann, wurde im vergangenen Jahr die zweite Staffel der Serie angekündigt. Diese startet am 21. Januar 2026 und im Vorfeld gibt es einen ersten Einblick in die Fortsetzung. Darüberhinaus startet in Kürze die dritte Staffel der Animationsabenteuer-Trilogie „WondLa“.

Apple TV+ gibt Esten Einblick in „Drops of God – Staffel 2“

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf die zweite Staffel des mehrsprachigen französisch-japanischen Erfolgsdramas „Drops of God“ von Legendary Entertainment mit Fleur Geffrier und Tomohisa Yamashita in den Hauptrollen gewährt. Die Dramaserie spielt in der anspruchsvollen Welt der Gastronomie und edler Weine und ist eine Adaption der gleichnamigen japanischen Manga-Serie, die auf dem New York Times-Bestseller landete. Die achtteilige zweite Staffel feiert am Mittwoch, den 21. Januar 2026, mit der ersten Folge Premiere. Anschließend geht es immer mittwochs bis zum 11. März 2025 mit einer neuen Episode weiter.

In der zweiten Staffel von „Drops of God“ werden Camille und Issei mit ihrer bisher gefährlichsten Herausforderung konfrontiert: Sie müssen den Ursprung des weltbesten Weins aufdecken, ein Geheimnis, das selbst ihr legendärer Vater Alexandre Léger nicht lüften konnte. Was als Suche nach einem Erbe beginnt, wird zu einer Suche nach der Wahrheit, die sich über Kontinente und Jahrhunderte erstreckt und vergessene Geschichten, verborgene Rivalitäten und seit Generationen vergrabene Geheimnisse ans Licht bringt. Während die Suche sie an die Ränder der Welt und in ihre dunkelsten Winkel treibt, müssen Camille und Issei entscheiden, wie viel sie zu opfern bereit sind. Die Antwort könnte ihre Geschwisterbindung zerstören… oder sie beide zerstören.

Sneak Peak zu „WondLa – Staffel 3“

Darüberhinaus hat Apple TV+ das spannende letzte Kapitel der beliebten animierten Abenteuertrilogie „WondLa“ angekündigt. Die dritte Staffel feiertam 26. November 2025 ihre Premiere auf dem Video-Streaming-Portal. Alles in allem warten sechs halbstündige Episoden auf euch.

Die Serie stammt von Skydance Animation und basiert auf Tony DiTerlizzis New York Times-Bestseller-Buchreihe „The Search for WondLa“. Bobs Gannaway ist Showrunner und ausführender Produzent der Serie.

Als Synchronsprecher agieren unter anderem Jeanine Mason („Roswell, New Mexico“) als Eva, Emmy-Preisträger Brad Garrett (“Everybody Loves Raymond”) als Otto, Gary Anthony Williams („Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows“) als Rovender, Alan Tudyk („Resident Alien“) als Cadmus Pryde, John Ratzenberger („Toy Story“) als Caruncle, John Harlan Kim („The Librarians“) als Hailey, Ana Villafañe („Castro’s Daughter“) als Eva 8, Peter Gallagher („O.C., California“) als Antiquus und viele mehr. Zur neuen Besetzung gehören die Emmy-Preisträgerin und Oscar-Nominierte Shohreh Aghdashloo (“House of Sand and Fog”) als Darius und Arius sowie Maz Jobrani („The Axis of Evil Comedy Tour“) als Zin.