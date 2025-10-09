Apple TV+ hat heute den ersten Teaser zur neuen Sci-Fi-Serie „Pluribus“ veröffentlicht. Hinter dem Projekt steckt niemand Geringeres als Vince Gilligan, der Schöpfer von Serienhits wie „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“.

„Pluribus“ auf Apple TV+

Fans von „Better Call Saul“ dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Rhea Seehorn freuen, die hier die Hauptrolle übernimmt. Sie spielt Carol, die als unglücklichster Mensch der Welt beschrieben wird und vor einer äußerst kuriosen Aufgabe steht. Sie soll die Welt vor dem Glück retten. Dieser widersprüchliche Ansatz verspricht eine tiefgründige und vielleicht sogar humorvolle Geschichte. Apple selbst bezeichnet die Serie als genreübergreifendes Original, was auf eine unkonventionelle Erzählweise hindeutet und die Erwartungen weiter schürt.

Neben Seehorn spielen Karolina Wydra („Sneaky Pete“) und Carlos Manuel Vesga („Die Entführung des Fluges 601“) mit, außerdem sind Miriam Shor („American Fiction“) und Samba Schutte („Our Flag Means Death“) als Gaststars zu sehen. Apple TV+ hat sogar bereits bestätigt, dass es auch eine zweite Staffel von „Pluribus“ geben wird.

Start im November

Nach einer Reihe kurzer und bewusst rätselhafter Clips gibt der neue Teaser nun endlich einen tieferen Einblick in die Serie. Der Startschuss für „Pluribus“ fällt am Freitag, dem 7. November. Apple TV+ stellt zum Auftakt gleich zwei Episoden bereit, gefolgt von wöchentlichen neuen Folgen bis zum Finale am 26. Dezember. Mit Vince Gilligans Gespür für komplexe Charaktere und der geheimnisvollen Atmosphäre hat das Projekt definitiv das Potenzial, der nächste große Hit für den Streamingdienst zu werden und an den Erfolg von „Severance“ anzuknüpfen.

Hier der offizielle Teaser von „Pluribus“: