Die Apple Watch Ultra hat ein Feature, über das kaum jemand spricht. Dabei kann es im Ernstfall Leben retten. Die integrierte 86 Dezibel laute Sirene ist nämlich mehr als nur ein lauter Ton. Sie kann in Notsituationen automatisch aktiviert werden, wie ein Taucher aus Mumbai eindrucksvoll erfuhr.

Notfall unter Wasser

Kshitij Zodape tauchte im Sommer in der Bucht von Bengalen nahe Puducherry. In etwa 36 Metern Tiefe löste sich plötzlich sein Gewichtsgürtel. Was nach einem kleinen Missgeschick klingt, entwickelte sich schnell zu einer lebensbedrohlichen Situation. Der Verlust des Gürtels stoppte nicht nur seinen weiteren Abstieg, sondern katapultierte Zodape unkontrolliert nach oben.

Die Bedingungen waren ohnehin schwierig. Starker Wellengang und schlechte Sicht machten die Orientierung nahezu unmöglich. Zodape konnte den rasanten Aufstieg nicht bremsen. Genau in diesem Moment machte sich seine Apple Watch Ultra bemerkbar. Der Tiefensensor registrierte die gefährlich schnelle Aufwärtsbewegung und gab zunächst Warnmeldungen aus. Als Zodape nicht reagieren konnte, aktivierte die Uhr automatisch ihre 86-Dezibel-Sirene.

Genau dieses durchdringende Signal hörte sein Tauchlehrer, der sofort reagierte und Zodapes Aufstieg stoppen konnte. Die Reaktion kam gerade rechtzeitig. Ein derart schneller Aufstieg hätte zu einer Überdehnung der Lunge führen können, die einen Riss des Lungengewebes zur Folge gehabt hätte.

Die Sirene der Apple Watch Ultra fristet bisher ein Nischendasein. Viele Besitzer wissen nicht einmal, dass sie existiert. Zodape gehörte ebenfalls dazu, wie er gegenüber India Today erklärte. Nach dem Vorfall schrieb er Apple auch einen Dankesbrief. Tim Cook antwortete persönlich und zeigte sich erleichtert über den glimpflichen Ausgang.