Bei Vodafone ist heute eine neue Aktion gestartet, bei der ihr bares Geld beim Abschluss der regulären GigaMobil Tarife sowie bei den GigaMobil Young Tarife sparen könnt. Im zeitlich begrenzten Aktionszeitraum erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt auf die GigaMobil Tarife und 30 Prozent auf die GigaMobil Young Tarife. Darüberhinaus wird das Datenvolumen in den S- und M-Tarifen deutlich erhöht.

25 Prozent Rabatt auf GigaMobil Tarife

Aktionszeitraum: 09.10. bis 10.11.25

Für Neukunden

Im Aktionszeitraum erhalten Kunden 25 Prozent Rabatt auf die Tarifgrundgebühr und mehr Datenvolumen im GigaMobil S (30GB statt 25GB) und M (100GB statt 50GB).

Bei Angeboten mit Smartphone wird der Rabatt von der Grundgebühr des Tarifs abgezogen, die monatlichen Smartphone-Kosten bleibt davon unberührt.

30 Prozent Rabatt auf GigaMobil Young Tarife

Aktionszeitraum: 09.10. bis 10.11.25

Für Neukunden

Im Aktionszeitraum erhalten Kunden 30 Prozent Rabatt auf die Tarifgrundgebühr und mehr Datenvolumen im GigaMobil S (50GB statt 100GB) und M (100GB statt 100GB).

Für den GigaMobil M (Allnet-Flat mit 100GB) zahlt ihr somit nur 37,49 Euro pro Monat. Für den GigaMobil Young M (Allnet-Flat mit 100GB) werden monatlich nur 29,99 Euro fällig.

