Die Markteinführung des iPhone Air, der iPhone 17 Familie sowie der neuen Apple Watch Modelle liegt hinter uns. Dies werden allerdings nicht die einzigen neuen Produkten sein, die Apple im Herbst dieses Jahres ankündigen und auf den Markt bringen wird. Noch im Laufe des Oktobers wird mit der Ankündigung weiterer neuer Produkte gerechnet. Noch vor Jahresende könnte könnte der M5-Chip in den ersten Apple Produkten debütieren. Allerdings dürfen die meisten Macs mit M5-Chip erst im kommenden Jahr präsentiert werden.

Wann bringt Apple neue M5 Macs auf den Markt?

MacBook Pro

Das MacBook Pro könnte der erste Mac sein, der einen M5-Chip erhält. So tauchte kürzlich ein bislang unveröffentlichtes MacBook Pro in der Datenbank der Regulierungsbehörde FCC auf und zudem werden die Lagerbestände der aktuellen MacBook Pro knapp.

Die Tatsache, das nur ein neues MacBook Pro in der Datenbank der FCC aufgetaucht ist, könnte darauf hin deuten, dass Apple in diesem Jahr das 14 Zoll MacBook Pro mit einem M5-Chip ausrüstet und im kommenden Jahr die MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max auf den Markt bringt.

Gut möglich ist natürlich auch, dass Apple Ende 2025 oder Anfang 2026 alle neuen M5, M5 Pro und M5 Max MacBook Pro ankündigt.

MacBook Air

Das MacBook Air mit M5-Chip wird frühestens Anfang 2026 erwartet. Gut möglich, dass Apple im März oder April das Leistung-Upgrade für das MacBook Air auf den Mark bringt. Das aktuelle M4 MacBook Air erschein im März 2025.

iMac

Im Oktober 2024 erschien der iMac mit M4-Chip. Von daher könnt der iMac M5 im Herbst dieses Jahres mit dem 14 Zoll MacBook Pro oder im Frühjahr 2026 mit dem MacBook Air erscheinen. Konkrete Gerüchte zu einem neuen iMac gibt es nicht. Wir würden uns auch nicht wundern, wenn Apple den iMac M5 aussetzt und den Desktop-Mac erst wieder mit dem M6-Chip aktualisiert.

Mac mini

Ist es schon Zeit für einen Mac mini Refresh? Das aktuelle Mac mini M4 Modell kam im Herbst letzten Jahres auf den Markt. Dieses löste das M2-Modell ab. Den Mac mini M3 hatte Apple schlichtweg ausgelassen.

Im August tauchte ein Identifier zu einem Mac mini mit M5-Chip auf, so dass wir davon ausgehen, dass sich dieser Gerät in der Entwicklung befindet. Ob dieses Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheinen wird, bleibt abzuwarten.

Mac Studio

Der Mac Studio wurde im März 2025 mit dem M4 Max und M3 Ultra aktualisiert. Von daher gehen wir nicht davon aus, dass ein Update kurz vor der Haustür steht. Der Mac Studio dürfte erst mit dem M5 Max und M4 Ultra bzw. M5 Ultra geupgraded werden. Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine zeitnahes Leistung-Upgrade für den Mac Studio. Vor Mitte / Ende 2026 rechnen wir nicht mit einem neuen Mac Studio.

Mac Pro

Der aktuelle Mac Pro stammt aus dem Jahr 2023 und setzt auf einen M2 Ultra Chip. Von daher ist das Gerät sicherlich „reif“ für ein Upgrade. Allerdings dürfte Apple darauf warten, dass ein neuer Ultra-Chip für das Gerät zur Verfügung steht. Vor Mitte / Ende 2026 rechnen wir nicht mit einem Upgrade.

Gibt es ein Oktober-Event?

Ehrlicherweise rechnen wir nicht damit. Wir gehen davon aus, dass Apple seine Produktneuheiten (iPad Pro M5, MacBook Pro M5, HomePod mini 2, neues Apple TV 4K und AirTags 2) per Pressemitteilung und begleitenden Videos ankündigen wird.