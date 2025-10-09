WhatsApp hat ein frisches Update seines Messengers im Apple App Store bereitgestellt. Dieser kann ab sofort in Version 25.28.75 heruntergeladen und installiert werden. In den Release-Notes thematisiert WhatsApp verschiedene Neuerungen, die wir bereits besprochen haben (u.a. Support von Live Photos und die neue Übersetzen-Funktion). Gleichzeitig bereit der Messenger allerdings den Umstieg auf das neue von Apple eingeführte Liquid Glass Design vor. Erste WhatsApp-Nutzer bekommen die neue Design-Sprache bereits angezeigt.

WhatsApp: iOS 26 Update mit Liquid Glass Design steht bevor

Apple beschreibt sein neues Liquid Glass Design unter anderem wie folgt

Es basiert auf sogenanntem Liquid Glass, einem neuen Material mit Transparenzeigenschaften und Umgebungsreflexion, wodurch Inhalte besser zur Geltung kommen. So werden Steuerelemente, die Navigation, App Symbole, Widgets und mehr auf ganz neue Art lebendig. Das neue Design umfasst auch den Homescreen und den Sperrbildschirm, die so persönlicher und ausdrucksstärker werden als je zuvor. Liquid Glass bringt außerdem neue Anpassungsoptionen für App Symbole und Widgets, darunter einen beeindruckenden transparenten Look.

Nach und nach haben Entwickler ihre Apps bereits aktualisiert und an die neue Designsprache angepasst und auch bei WhatsApp tut sich etwas hinter den Kulissen. Noch hat der Messenger seine App nicht für Liquid Glass angepasst, allerdings dürfte diese nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wie WABetaInfo zu berichten weiß, bekommen erste Nutzer, die das jüngste Update auf Version 25.28.75 bereits eingespielt haben, das neue Liquid Glass Design innerhalb der App zu Gesicht. Dabei kommen unter anderem eine überarbeitete Tab-Leiste, eine angepasste Tastatur und ein neu gestaltetes Kontextmenü zum Einsatz.

Wann das Liquid Glass Design für alle Nutzer innerhalb von WhatsApp ausgerollt wird, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass die Entwickler das neue Design zunächst einmal in einer breiteren Masse testen, bevor es allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird.