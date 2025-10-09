Solltet ihr aktuell darüber nachdenken, den Streaming-Dienst WOW zu abonnieren, so können wir euch nur dringend empfehlen, dies vor dem 13. Oktober tun. Nachdem bereits im Sommer die Preise erhöht wurden, gibt es ab dem genannten Stichtag eine weitere Preiserhöhung. Sowohl WOW Live-Sport als auch das WOW Alles-Paket werden deutlich teurer.

WOW erhöht erneut die Preise

WOW bietet verschiedene Streaming-Pakete an, dazu zählen „Filme & Serien„, „Live-Sport“ und „Alles von WOW„. Die beiden zuletzt genannten Pakete erfahren zum 13. Oktober eine spürbare Preiserhöhung.

Der Preis für das WOW Live-Sport Jahresabo wird von 29,99 Euro mtl. auf 34,99 Euro mtl. erhöht. (in den ersten 24 Monaten, danach 44,99 Euro mtl. und monatlich kündbar). Der Preis von „Alles vom WOW“ Jahresabo wird von 34,97 Euro mtl. auf 39,97 Euro mtl. erhöht (in den ersten 24 Monaten, danach 54,97 Euro mtl. und monatlich kündbar).

„WOW Live-Sport“ umfasst den kompletten Live-Sport von Sky Sport (alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga live & exklusiv in voller Länger und alle Spiele der 2. Bundesliga, plus F1, Premier League, MotoGP u. v. m.). „Alles von WOW“ beinhaltet unter anderem Blockbuster kurz nach dem Kino, exklusive und preisgekrönte Top-Serien sowie den kompletten Live-Sport von Sky Sport.

Bei Interesse an WOW Live-Sport oder „Alles von WOW“ könnt ihr euch jetzt noch den alten Preis sichern.

>>> Hier geht es direkt zu den WOW Paketen <<<